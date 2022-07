Uvoz koles v Sloveniji večji kot pred desetletjem, vse bolj priljubljena električna kolesa

Ljubljana, 10. julija 2022 – Lani smo v Slovenij uvozili 82.600 navadnih in 16.400 električnih koles. Kot ugotavlja analiza SURS smo s kolesi opravili 204.000 vsakodnevnih poti (voženj), največkrat je bil namen prosti čas.

Uvoz električnih koles se je močno povečal

Od leta 2017 v Slovenijo letno uvozimo več kot 80.000 koles. Največ smo jih uvozili v letu 2019, skoraj 87.000, lani pa približno 82.600. Količinsko je bil uvoz največji iz Italije (21 %), sledile so Avstrija, Nizozemska in Belgija.





V zadnjih petih letih se je močno povečal uvoz električnih koles (moč motorja do vključno 250 W). V letu 2017 smo jih uvozili nekaj manj kot 1.500, lani pa že skoraj 16.400 – največ (18 %) iz Nizozemske, sledile so Nemčija, Češka, Belgija in Avstrija.



Ker so električna kolesa praviloma dražja, se je skupna vrednost njihovega uvoza že zelo približala vrednosti uvoza »klasičnih« koles. V letu 2021 smo uvozili za 23,3 milijona evrov električnih koles in za 28,7 milijona evrov klasičnih koles.

Kolesa so se v letu dni podražila

V letošnjem maju je bila povprečna cena koles v Sloveniji za 5,4 odstotka višja kot pred letom dni. Od leta 2001 smo največjo, 15,3-odstotno letno podražitev zaznali v maju 2021. Povprečna cena kolesa za odrasle (26-colske gume) v letu 2021 je bila 268 EUR.



Namen naših poti s kolesom je bil največkrat prosti čas

V letu 2021 smo prebivalci Slovenije opravili 3,8 milijona dnevnih poti, na njih pa smo skupno prepotovali 11,5 milijarde kilometrov. 2,2 odstotka teh kilometrov smo opravili s kolesom, kar je nekoliko več kot v 2017, ko je ta delež znašal 1,5 %. Približno dve tretjini poti, opravljenih s kolesom, je bilo krajših od 5 kilometrov.



Od približno 204.000 poti, ki smo jih opravili s kolesom, je bil namen pri nekaj manj kot polovici (44 %) teh poti prosti čas – v povprečju so bile dolge 10 km in so trajale skoraj 40 min.

In še nekaj zanimivosti iz preteklosti