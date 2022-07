Kdaj se bo končala pandemija COVID?

Washington, 11. julij 2022 – Kot poroča avtorica članka VOA – Dora Mekouar si ga mnogi zastavljajo, in to že skoraj dve leti kdaj se bo končala pandemija koronavirusa?

»Epidemiološko gledano ne vemo. Morda čez kakšen mesec ali dva — če se ne pojavi nobena druga možnost zaskrbljenosti, vsaj tukaj v Združenih državah,« pravi J. Alexander Navarro, pomočnik direktorja Centra za zgodovino medicine na Univerzi v Michiganu.

»Družbeno gledano pa mislim, da smo nekako že na točki, ko se je pandemija končala. Številne države odstranjujejo ostanke svojih mandatov za uporabo mask. Vidimo, da ljudje v bistvu nadaljujejo s svojim življenjem.«



Do 16. februarja 2022 je približno 78 milijonov ljudi v ZDA zbolelo za COVID-19 in 923.067 jih je umrlo. Po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je šestinsedemdeset odstotkov prebivalstva ZDA prejelo vsaj en odmerek cepiva proti COVID-19 .

Sara Sawyer, profesorica molekularne, celične in razvojne biologije na univerzi Colorado Boulder, se strinja, da je konec morda končno na vidiku, delno po zaslugi omikrona, različice COVID-19, ki se je pojavila novembra 2021.



»To je v bistvu cepljenje veliko ljudi, ki so bili odporni na cepljenje, ker se je veliko teh ljudi okužilo v tem valu,« pravi Sawyer. “In tako bo virusom res oteženo širjenje v teh velikanskih valovih, kot je Omicron, ker imamo toliko ljudi z odpornostjo, ki so jo pridobili s predhodno okužbo ali cepivom.” Strokovnjaki napovedujejo, da je zdaj več kot 70 % ljudi v Združenih državah cepljenih ali pa so ozdraveli od okužbe s koronavirusom, pravi Sawyerjeva. Dodaja, da je dodaten bonus za tiste, ki se dejansko okužijo, ta, da razvijejo veliko bolj sofisticirane sisteme imunosti proti temu virusu.

Pandemija se na splošno šteje za “končano”, ko virus postane endemičen.

»Ko postanejo virusi predvidljivi – v svojih vzorcih, sezonskosti in številu ljudi, ki bi jih lahko okužili, ter številu smrti, ki bi jih lahko povzročili – pravimo, da je virus postal endemičen,« pravi Sara Sawyer. “To pomeni, da se je ustalil v dolgoročnem obstoju s človeško populacijo.”

In čeprav COVID-19 morda nikoli ne bo popolnoma izginil, ni pričakovati, da bodo prihodnje različice tako hude kot so pretekle.



»Če ste bili vi okuženi z eno različico in sem bil okužen z drugo različico in sem naslednji dan končal na urgenci, vas je samo žgečkalo v grlu in ste šli na sinovo bejzbolsko tekmo v trgovino z živili, pa na rojstnodnevno zabavo, čigava varianta se bo bolje razširila?« pravi Sara Sawyer.



Toda nevarnost, da bi pandemijo razglasili za konec, še preden je zares konec, ostaja.



»Mislim, da se v družbenem smislu večina ljudi nagiba k temu, da je te pandemije konec, epidemiološko pa je ni,« pravi Navarro. »V bistvu ni poti nazaj. In strah, ki ga imam danes, je, da če se bo pojavila druga različica zaskrbljenosti, ne vem, ali bomo ljudi prepričali, da se vrnejo k maskiranju, ali bomo lahko uvedli kakršno koli neke vrste strukturiranih ukazov za zaprtje, če jih potrebujemo.«



Med pandemijo gripe leta 1918, ki je umrla do 50 milijonov ljudi po vsem svetu, so se Američani naveličali omejevanja in prezgodaj obupali nad ukrepi za preprečevanje gripe. ZDA sta prizadela še dva vala pandemije gripe, kar je povzročilo več smrti.

Medtem ko je med COVID-19 in pandemijo gripe leta 1918 mogoče potegniti nekaj vzporednic, pogled v preteklost zaradi naprednega znanja in tehnologije, ki obstajata danes, ni vedno dober barometer za to, kdaj bi se ta pandemija lahko končala.



»Točno vemo, kaj bi morali storiti, in to je prednost, ki je ljudje iz preteklosti niso nujno imeli,« pravi Nükhet Varlik, izredni profesor zgodovine na Rutgers University-Newark. »Imamo cepiva. Imamo javnozdravstvene predpise. Imamo medicinsko strokovno znanje, zato dejansko vemo, kaj storiti. Tako smo dejansko v prednosti brez primere, ko se primerjamo s preteklimi družbami. Pravzaprav lahko počnemo prave stvari. Ali delamo prave stvari, je drugo vprašanje.«



Varlik pravi, da je vprašanje, kdaj bi se lahko končala pandemija, zavajajoče, saj spodbuja lažna upanja, namesto da bi se osredotočilo na poskus nadzora in ublažitve pandemije.



»Postala bo endemična, a to ne pomeni, da ne more ponovno postati pandemija. Torej je nekako kot ples … lahko je pandemija ali epidemija ali endemija in se lahko sčasoma spremeni,« pravi Varlik. »Prepričan sem, da bo COVID še naprej epidemija v enem delu sveta v dogledni prihodnosti … in seveda se lahko s potovanji in drugimi sredstvi prenese na druga mesta, v druge države. Dokler je ne odpravijo po celem svetu, se resnično ne moremo počutiti varne pred to boleznijo.«

Kdaj bodo epidemiologi razglasili konec pandemije, je veliko odvisno od tega, koliko bolezni je družba pripravljena sprejeti in prenašati, pravi Navarro. COVID-19 bi lahko postal kot gripa in vsako leto ubije na desettisoče Američanov, predvsem tistih v ranljivih zdravstvenih kategorijah.



»V nekem trenutku si moraš preprosto reči: ‘Veš, živim v svetu. V mojem svetu so nevarnosti, nalezljive bolezni, prometne nesreče.« Ampak ne smeš dovoliti, da te to pohabi. Te stvari so bile vedno tam,« pravi profesor biologije Sawyer. »Vsekakor ne bi nikoli želel poslati sporočila, da je to zdaj še ena stvar, zaradi katere morajo biti ljudje zaskrbljeni in zaskrbljeni, ko to postane endemično. Namesto tega se cepite, cepite se proti gripi, zaščitite se in nato nadaljujte s svojim življenjem.«/Povzeto po VOA/