Znameniti Goodyear Blimp se čez Slovenijo vrača v bazo

Danes,11. julija 2022, se iz vztrajnostne dirke v italijansko Monzo vrača znameniti Goodyear Blimp, ki bo na zadnji letošnji poti ponovno preletel Slovenijo. Na našem nebu si ga bomo lahko predvidoma ogledali danes v popoldanskih urah, ko bo iz smeri Primorske letel proti Ljubljani in Kranju ter nato prenočil na letališču Lesce.

Predvidoma v sredo, 13. 7., bo v dopoldanskih urah nadaljeval svojo pot in poletel v smeri Celja in Maribora ter prečkal slovensko-avstrijsko mejo.

Letošnje poletje Goodyearovega zračnega plovila niso občudovali le navijači na tribunah in športni navdušenci pred zasloni, temveč je s svojo impresivno podobo presenetil tudi številne prebivalce Evrope. Blimp je namreč v sklopu svoje turneje spremljal in poskrbel za spektakularne zračne posnetke več avtomobilističnih spopadov, med tem pa preletel številna, tudi slovenska mesta. Njegove destinacije so med drugim vključevale Belgijo, Združeno Kraljestvo, Nemčijo, Francijo in Italijo.

Zračni velikan značilne modro-rumene barve je poglede Slovencev pritegnil že pretekli teden, ko si je pot do dirke v Italiji začrtal čez slovenski zračni prostor. Čeprav se njegova letošnja evropska turneja zaključuje, pa nam bo postregel s še enim preletom. Na zadnji letošnji poti, ko se bo iz Milana, kjer je spremljal vztrajnostno dirko 6 ur Monze, vračal v Nemčijo, bo namreč ponovno preletel naše kraje.

Na našem nebu si ga bomo lahko predvidoma ogledali v popoldanskih urah, ko bo iz smeri Primorske letel proti Ljubljani in Kranju ter nato prenočil na letališču Lesce. V torek, 12. 7., bo Goodyear Blimp na letališču Lesce, kjer si ga lahko obiskovalci tudi ogledajo (predviden dan počitka za ekipo Goodyear Blimpa). Predvidoma v sredo, 13. 7., bo v dopoldanskih urah nadaljeval svojo pot in poletel v smeri Celja in Maribora ter prečkal slovensko-avstrijsko mejo.

Predvidene ure in navedene smeri ter kraji preleta so odvisni od vremenskih razmer, zato priporočamo, da Goodyear Blimpa spremljate na spletni strani Flight radar pod oznako D-LZFN.

Največje poltogo zračno plovilo na svetu

Evropski Goodyear Blimp, zračna ladja Zeppelin NT, je največje poltogo zračno plovilo na svetu. V dolžino namreč meri kar 75 metrov, kar je primerljivo s tremi četrtinami dolžine nogometnega igrišča, v širino 19,5 metra, v višino pa skoraj 18 metrov. Poganjajo ga trije motorji z 200 konjskimi močmi, ki omogočajo hitrosti do 125 kilometrov na uro, vendar za varno vožnjo potrebuje tudi ustrezne pogoje.

Na hitrost njegovega letenja najbolj vpliva veter. S svojo močjo mu namreč lahko pomaga pridobivati na hitrosti, po drugi strani pa lahko močan veter plovilo tudi upočasni, zaradi česar se zastavljena pot in čas poleta lahko spremenita.

Več informacij o ikoničnem plovilu in njegovi letošnji evropski turneji lahko preberete na Goodyearovi spletni strani.