Covid-19: Okužbe po samoiniciativnih prijavah rastejo, pristojni še molčijo

Ljubljana, 12. 7. 2022 – Sodeč po aktualnih podatkih okuženih v Sloveniji – spodaj so prikazani podatki NIJZ – za covid-19 se številke okuženih se vztrajno povečujejo. Res je, da ne drastično, a se velja zamisliti, če so že storjeni pravi koraki v primeru, da bi se začele številje drastično povečevati.

Zanimivo je, da NIJZ, ne ministrstvo za zdravje še nista sporočila, pod katerimi pogoji in kje je nošenje mask obvezno oziroma priporočljivo. Zato pa to vsak določa po svoje. Predvsem to velja za bolnišnice. Zato je prav, če morate obiskati bolnišnico, da imate masko pri roki, ker nikoli ne veste, kje jo bodo od vas zahtevali.

In še to! Okužbe, kot kažejo zbrani podatki NIJZ (objavljeni v nadaljevanju – povzeti to njihovi spletni strani), po samoiniciativnih prijavah rastejo vsak dan, pristojni še molčijo in »razmišljajo«. Upati je, da v pravi smeri.

Tako pa jih predstavlja NIJZ – AKTIVNA POVEZAVA:

Aktualni podatki za pretekli dan, 12. julij 2022

-število testiranih na s PCR – 857

-število testiranih HAGT – 7.150

-število potrjenih primerov – 2.365

-število aktivnih primerov (ocena) – 15.885

-število primerov na 100.000 prebivalcev Slovenje v zadnjih 14 dne – 749

-povprečje potrjeni primerov v zadnjih 7 dneh – 1.308

Pregled za celotno obdobje 4. 3. 2020 do 12. 7. 2022

-število testiranj PCR – 2.690.458

-število testiranih HAGT – 16.059.216

-število potrjenih primerov – 1.052.574/Moški: 494.278/Ženske: 556.273

-število cepljenih z enim odmerkom – 1.265.845

-število cepljenjih z vsemi odmerki – 1.222.283

Opomba – Zbrani podatki do vključno preteklega dne se osvežijo vsak dan do 10. ure, sporoča NIJZ

Takšni pa so podatki skozi prizmo predstavitve, ko jih predstavlja Sledilnik, ki zbrane podatke analizira in pregledno predstavi vplive o epidemiji COVID-19 v Sloveniji./LN/Foto LN – le ponazoritveni/