Slovenija vse bolj deluje kot neorganizirana provinca

Ljubljana, 12. julij 2022 – Vlada dr. Roberta Goloba, vsaj na svojem začetku vodenja države, deluje kot neorganizirana provinca. Slovenija namreč v tem trenutku nima nikakršne prave strategije, in to ne na notranjepolitičnem, kaj šele na zunanjepolitičnem področju.

Vsaj doslej videnem, Golob nekaj v prazno govoriči in pri ljudeh, ki so ga volili, počasi povzroča nelagodje, pri tistih, ki pa ga niso, pa vse večjo togoto.

Golob je v uvodu svojega vladanja tudi dokazal, da vodenje države ne obvladuje, saj je najprej zavozil pristop s podražitvijo naftnih derivatov, zdaj pa mu ne kaže dobro tudi pri odkupu domače pšenice.

No, ob tem njegov znameniti minister za zdravje dr. Loredan nekaj modruje, kako bo skrajšal čakalne vrste in skupaj s finančnim ministrom predstavljata osnutek zakona, ki ga celo vladni partner Levica ne podpira. Da o morebitnem napadu virusa še ni pravih rešitev, pa je tudi znano, čeprav je virus vse boj “prisoten”, a v kolikšni meri ni moč izvedeti kolikor toliko relevantnih številk.

Glede zunanje politike pa velja, da jo je ministrica Tanja Fajon zagotovo že zavozila. Naj spomnimo na prvo klofuto, ki ji jo je primazal (tudi nam vsem) avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg, ki je brez posebnega povabila prvi obiskal Fajonovo in ji prišel povedat, da bodo Avstrijci še bolj tesno zavarovali svojo mejo ob nedorečenosti kontrole slovenske migrantske politike na južni meji – s Hrvaško (medtem trojka Golob, Fajon in Mesec – že rušijo ovire na meji s Hrvaško, a ob tem iščejo nove policiste za preprečitev nezakonitih prehodov slovenske zelene meje z našo južno sosedo).

Nato je Fajonova odšla v Nemčijo, kjer je doživela mlačni sprejem s strani tamkajšnje kolegice Annalene Baerbock. No, to, da je bila tam, nemški mediji sploh niso zaznali, je pa zato o tem na veliko poročala Golobova televizija RTV Slovenije (nekateri jo zmerjajo, da je še vedno Janševa).

Enako se je zgodilo ob obisku Fajonove na Hrvaškem, kjer tamkajšnji mediji o obisku velike “podpornice” Hrvaške za vstop v schengen niso hoteli uporabiti veliko črk. Je pa res, da so se s Fajonovo po poročanju RTV Slovenije slikali njen kolega Radman, pa hrvaški predsednik vlade Plenković in tudi predsednik države Milanović, ki pa se je s Fajonovo slikal brez slovenske zastave.

Dejstvo je, da stanje v Sloveniji na različnih področjih postaja vse bolj kaotično. Eni pravijo, da je Slovenija orbanizirana, drugi, da je putinizirana, že dolgo pa se ve, da je kompleksno balkanizirana (to trdimo mi).

Res je tudi, da je še zmeraj zelo janšizirana, a v zadnjem i času vse bolj golobizirana. Logično! Saj je že od leta 1918 znano, da Slovenija “glupizirana“.

Ob teh stanjih je Slovenija od 24. aprila 2022 vse bolj neurejena in deluje kot neorganizirana provinca in to kot malo balkanska in malo evropska. A zagotovo nič strateško slovenska z lastno usmeritvijo.

Da ne bo pomote! S tem pogledom ne branimo dejanj prejšnje vlade, ki ni bila idealna. Govorimo o sedanji vladi in njenih prvih korakih, s katerimi naj bi uresničila predvolilne obljube, da bo vladala bolje kot prejšnja, in to v korist in za večjo blaginjo prebivalstva. A žal je, vsaj doslej so njene poteze takšne, pravo nasprotje od samopašnih predvolilnih obljub novih oblastnikov. /Pripravil: J. Temlin/Foto: LN – arhiv/