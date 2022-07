Danec Vingegaard deklasiral Pogačarja in Rogliča “postavil” za pomočnika

Francija, 13. julij 2022 – Veliki zmagovalec 11. etape Dirke po Franciji je Danec Vingegaard (Jumbo-Visma) deklasiral našega asa Tadeja Pogačarja in mu »slekel« rumeno majico in dokončno Primoža Rogliča “postavil” za pomočnika. Treba je priznati, da je danes ekipa Jumbo – Visme prvič delovala kot ekipa, ki ve, kako se je treba lotiti doslej skoraj nepremagljivega Pogačarja.

Ekipa Jumbo – Visme je že od začetka etape, poskuša pobrati čim več energije zdesetkani Pogačarjevi ekipi UAE, predvsem pa rumenemu Pogačarju in mu poskušala še pred najstrmejšim (11 km) klancem “izpiti” potrebno energija. A se Pogačar ni dal in ves čas brez težav pokrival vse napade Jumbo – Visme, z Rogličem v ospredju, nato pa v trenutku, ko se je Roglič znašel v težavah, napadel z vso silo in razbil ekipo Jumbo-Visma. A samo do zadnjega prej omenjenega klanca, kjer se mu je izza hrbta pripeljal neugodni Danec Jonas Vingegaard, ko mu Pogačar enostavno ni več uspel slediti.

Vingegaardu je danes ekipa, ki je prvič na letošnji dirki opravila svoje delo kot ekipa, istemu zagotovila zmago. Je pa res tudi to, da je z današnjim dnem Vingegaard tudi edini kapetan Jumbo – Visme. To pa pomeni, da se bo moral (se je že) Primož Roglič sprijazniti, da bo odslej le pomočnik devet let mlajšemu kolegu. Je pa res, da je Jumbo – Visma že ves čas tako delovala, le da »šefi« tega niso Rogliču povedali v obraz, ekipa pa mu je to »povedala« že na 5. etapi, ko so ga po padcu pustili samega.

Danec Vingegaard se je današnjo prestižno zmago zavihtel na vrh skupnega seštevka, kjer ima zdaj 2 minuti in 16 sekund prednosti pred Francozom Romainom Bardetem (Team DSM) in še dodatnih šest sekund pred našim danes, žal »ugasnjenim«, asom Pogačarjem, ki za Dance zaostaja 2 minuti in 22 sekund.

Ta je za RTV po velikem porazu povedal Pogačar: “Ne vem, nisem imel najboljšega dne. Trpel sem vse do konca.” A mi dodajmo! Ve se, da Pogi ni iz mehkega testa, tako, da bo na jutrišnji 12. etapi zagotovo dal vse od sebe, da UAE utiša Jumbo – Vismo.

Izidi, 11. etapa (Albertville – Col du Granon, 151,7 km):

1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 4:18:02

2. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) + 0:59

3. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 1:10

4. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 1:38

5. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 2:04

6. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 2:10

7. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 2:51

8. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana Qazaqstan) 3:38

9. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 3:59

10. Warren Barguil (Fra/Arkea Samsic) 4:16

20. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 11:31

85. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 30:32

90. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 30:37

136. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 37:23

Skupni vrstni red po 11. etapi od 21.:

1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 41:29:59

2. Romain Bardet (Fra/Team DSM) + 2:16

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 2:22

4. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 2:26

5. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 2:37

6. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 3:06

7. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 3:13

8. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 7:23

9. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana Qazaqstan) 8:07

10. Enric Mas (Špa/Movistar) 9:29

14. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 13:54

82. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 1:24:55

84. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious)

1:27:30 113. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange