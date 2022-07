Uslužbenci UE z nevestnim delom – PODKUPOVANJEM – polnijo Slovenijo s tujci

Slovenija, 13.julij 2022 – Na Upravni enoti Ravne na Koroškem so policiji prijavili svojo uslužbenko zaradi suma več kaznivih dejanj. Med drugim naj bi uslužbenka Upravne enote (UE) Ravne na Koroškem ponarejala listine za prijavo prebivališča tujcev. Kot je za medije povedala načelnica ravenske upravne enote Vlasta Božnik, so ob prijavi policiji zoper delavko uvedli tudi postopek UE pa bo zanjo zahteva izredno odpoved delovnega razmerja.

Podobna primera izstopajočih fiktivnih prijav prebivališč tujcev v Sloveniji sta se odvila tudi v Šentilju, kjer je bilo leta 2019 v enonadstropni hiši prijavljenih kar 547 ljudi, in v Krškem, kjer je na istem naslovu prebivališče prijavilo 265 tujcev.

Pri teh korupcijskih dejanih uradnih uslužbencev ne gre samo za nezakonito kontrolo priseljevanje, ki je v Sloveniji totalno neurejeno in ni ustrezno nadzirano. Gre tudi tudi za finančne posledice za državno blagajno, ker te pravice omogočajo tudi pridobitev socialne pomoči. Iz tega naslova je bila Slovenija že ogoljufana v bližnji preteklosti za milijone. Še nedavno se je denar izplačeval “delavcem” v Sloveniji, ko so ti “bivali”, a živali doma na Kosovu (ne samo tam).

Kot se ve, denarno socialno pomoč lahko pridobite, če bivate v Republiki Sloveniji (RS) in ste:

državljan RS s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS, ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim prebivališčem v RS, ali

oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS, ali

oseba, ki ji je priznana mednarodna zaščita oziroma njen družinski član in ste na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v RS, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. Več na https://e-uprava.gov.si/…/denarna-socialna-pomoc.html

Lepo zapisano, a slabo izvedeno – logično, ker naš sistem razjeda korupcija na vseh področjih! In to je razlog, da tujci z neurejenimi ali fiktivnimi in kupljenimi statusi lahko obirajo državno blagajno brez ustreznih sankcij (na primer z izgonom iz države, če so preselitvena pravila kršili).

Ker imamo korupcijo na vsakem koraku, je socialna pomoč dosegljiva predvsem tistim, ki znajo goljufati. Zato trditev, da si tako vodena država ne zasluži naziva država, ampak naziv neurejena skorumpirano področje, kot del Balkana in EU. Zato smo nedavno zapisali, da je Slovenija postala balkanska provinca in preseljevalna provinca za tujce in to brez kakršne koli resne kontrole in da jo lahko izrablja vsak, kakor mu je volja. Le upati (podkupiti urednike) si mora. /M.L./Foto: LN – ponazoritveni/