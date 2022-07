Vlada prodajalcem eklektike določila cene za gospodinjstva in male poslovne odjemalce

Ljubljana, 14. julij 2022 – Vlada danes, 14. julija določila najvišje cene prodajalcem eklektike za gospodinjske in male poslovne odjemalce. Kot je povedal minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer je vlada omejila najvišje cene električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce, vključno z večstanovanjskimi stavbami, ki so bile doslej med najbolj prizadetimi skupinami odjemalcev.

Regulirane cene bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023, in so določene na:

− Višja tarifa (VT): 0,11800 EUR/kWh

− Nižja tarifa (NT): 0,08200 EUR/kWh

− Enotna tarifa (ET): 0,09800 EUR/kWh

Vlada je hkrati ohranila že do sedaj 50 % trošarino, s 1. septembrom pa se bo za 50 % znižal tudi prispevek OVE+SPTE in znižala davčna stopnja DDV na 9,5%. Zato bo mesečni in letni strošek električne energije znižan pri vseh gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcih, ne glede na dobavitelja.

Minister je tudi pojasnil, kaj ta ukrep pomeni za posamezne uporabnike:

»Za povprečnega gospodinjskega odjemalca to pomeni okvirno od -15 % (za tiste, ki so danes pri najcenejših dobaviteljih) do -30 % (za tiste, ki so pri dražjih dobaviteljih). Za tiste, ki imajo danes najdražjo elektriko, bo znižanje skoraj 60 %, na letnem nivoju.

V zneskih to pomeni: od 110 do 334 evrov prihranka za tiste, ki imajo danes cenejšo elektriko. Za tiste, ki so danes pri najdražjem dobavitelju, pa bo prihranek okrog 1000 evrov letno.«

Upoštevajoč trenutne tržne razmere in da bi dobavitelji zelo verjetno za leto 2023 še dodatno podražili cene prinaša regulacija za povprečnega gospodinjskega odjemalca še dodatnih cca 400 evrov prihrankov v letu 2023.

Mali poslovni odjemalci lahko po ministrovih besedah pričakujejo od 2 % do 37 % prihranek na letnem nivoju, upoštevajoč trenutne cene, oz. od 50 do 1760 evrov na letni ravni glede na zdajšnje cene.

Dodatni prihranki v 2023 so ocenjeni na približno 800 evrov, upoštevajoč trenutne tržne razmere in dejstvo, da bi dobavitelji zelo verjetno za leto 2023 še dodatno podražili cene.

Minister je ob koncu tudi povedal, da je to šele prvi paket ukrepov na področju električne energije, in napovedal, da bo vlada dodatne ukrepe na področju električne energije in tudi zemeljskega plina obravnavala v naslednjih 14 dneh.

Odločitev vlade je za dobrodošla in vredna pohvale. Je pa res, da je t. i. prvi energetik v državi, ki zdaj opravlja nalogo predsednika vade, a prav on je v predvolilnih soočenjih pametoval in prejšnji vladi očital, da uničuje razvoj energetike in, da ga bo s svojimi reguliranimi cenami spravila energetska podjetja v izgubo. In zdaj, ko je on na oblasti, se je odločil prav za to, da vlada določa gospodarskim subjektom, pod katerimi pogoji morajo ti poslovati. Bolje rečeno, da morajo poslovati po reguliranih pogojih vlade../LN/GOV.SI/