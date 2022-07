AmCham Komisiji za zdravstvo in kakovost bivanja za kakovostni zdravstveni sistem, ki zagotavlja koordinirano in celovito oskrbo

Ljubljana, 15. julij 2022 – V AmCham Komisiji za zdravstvo in kakovost bivanja sporočajo, da se že vse od leta 2015 zavzemajo za rešitve, ki človeka oz. bolnika postavljajo v središče dostopnega in kakovostnega zdravstvenega sistema ter mu zagotavljajo koordinirano in celovito oskrbo.

V svojem sporočilu za javnost sporočajo, da podpirajo javno zdravstvo, ki vključuje mrežo izvajalcev v državnih in koncesionarskih ambulantah, ki so uveljavljena oblika javno-zasebnega partnerstva.

Zato, ko so zapislali, podpirajo tudi odločitev vlade in Ministrstva za zdravje, da postavi pacienta v središče javnega zdravstvenega sistema, ki vključuje tudi koncesionarje. Nenazadnje je za bolnika nepomembno ali je obravnavan v državni ali koncesionarski ambulanti/zdravstveni ustanovi, pomembna je kakovostna obravnava in optimalen izid zdravljenja.

Kot poudarja AmCham Komisiji za zdravstvo in kakovost bivanja je po njihove potrebno, če želimo v Sloveniji zagotavljati vzdržen, dostopen in solidaren zdravstveni sistem, da mora ta biti organiziran tako, da spodbuja sobivanje javnega in zasebnega, po vzoru primerljivih sistemov v tujini.

In še njihova poglobljena predstavitev kako vidijo stvari, ko pravijo, da se zavzemajo za rešitve, ki človeka oz. bolnika postavljajo v središče dostopnega in kakovostnega zdravstvenega sistema ter mu zagotavljajo koordinirano in celovito oskrbo – AKTIVNA POVEZAVA NA PREDSTAVITEV – je v pdf dokumentu./LN/Foto LN – le ponazoritvene/