O sladici, ki ima svoj dan in naj bi jo Marko Polo v Italijo prinesel iz Kitajske

Slovenija, 16. julij 2022 – Sladoled je sladkana zamrznjena hrana, ki se običajno uživa kot sladica. Gre za sladico, ki naj bi jo Marko Polo v Italijo prinesel iz Kitajske – na Vzhodu pa naj bi so pripravljali že pred 3.000 leti.

Sladoled je narejen iz mleka ali smetane in je aromatiziran s sladilom, ki so mu dodani dodatki, kot so kakav in različni sadni okusi.

Kot pravi statistika naj bi v povprečju vsak Slovenec letno pojedel skoraj štiri kilograme sladoleda.

Sladoled pa pri nas ni poceni, saj morate za kepico sladoleda odšteti v povprečju tja do 2 evra ali celo več. Torej je dobiček za prodajalce sladoleda za ponudnike kar izdaten. No, je pa res, da se zdaj več sladoleda proda v trgovinah kot pri uličnih slaščičarjih, ki so jim s prodajo industrijsko proizvedenega ti nekoliko prestrigli dobičke.

Kot poroča naš SURS so države članice EU v letu 2020 proizvedle 3 mrd. litrov sladoleda. Največja proizvajalka sladoleda je bila Nemčija. Slovenija je v 2021 uvozila za skoraj 16 mio. evrov sladoleda, izvozila pa ga je več kot petkrat toliko.

No, in še zanimivost! Verjetno je vsak dan v letu posvečen neki temi. Tako imamo dan gora, poezije, hoje, piva itd. Vsako tretjo nedeljo v juliju pa se praznuje tudi dan ljubiteljev sladoleda. Toliko na kratko o sladici, ki jo ima rado staro in mlado in jo jezik tako rad »premaguje«./Pripravil: J.T./Foto: LN/