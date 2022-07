Pred 104 leti boljševiki pomorili carsko družino carja Nikolaja II

Rusija, 17. julij 2022 – Pred 104 leti so ruski revolucionarni boljševiki pomorili carsko družino carja Nikolaja drugega, njegovo ženo Aleksandro in njunih pet otrok. To so storili, na današnji dan 17. julija 1918, in sicer so jih pobili s streli, bajoneti in puškinimi kopiti v kleti hiše v ruskem Jekaterinburgu.

Komunistični revolucionarji so pobili še štiri ljudi, ki so spremljali carsko družino. Trupla so zakopali v gozdu Koptijaki, se prej pa so jih iznakazili z granatami in kislino, da se jih ne bi moglo prepoznati.

Umor carske družine so tajili naslednjih 8 let. Posmrtne ostanke pa so skrivali do padca komunizma, ko so člane družine, končno dostojno pokopali v katedrali Petra in Pavla v Sankt Peterburgu.

Ta dogodek je ena od zgodovinskih prekretnic, ki je na svet naplavila na oblast komuniste.

Posledice prevzema oblasti komunistov so bile daljnosežne in tragične, saj je pol Evrope trpelo pod komunistično diktaturo, vse do leta 1989.

Evropska unija je s posebno deklaracijo obsodila vse totalitarizme 20.stoletja, med njimi tudi komunizem./Pripravila: Marko Lavrenčič/Foto: Vir: Wikipedija/