Borrell: Ruska blokada ukrajinskega žita ogroža več deset tisoč življenj; A kaj je naredila EU? Nič!

Evropa, 18. julij 2022 – Ruska blokada izvoza žita iz Ukrajine ogroža življenja več tisoč oziroma več deset tisoč ljudi po svetu, je danes dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. “Gre za vprašanje življenja in smrti za številne ljudi,” je poudaril in Rusijo pozval, naj odpravi blokado ukrajinskih pristanišč.

In kje je EU?

Zakaj v teh težkih časih EU ne pomaga ljudem in jim zagotovi – KUPI – drugje po svetu žito, in sicer za denar, ki ga namenja Ukrajini za orožje. E, tega Evropska unija ne bo storila, ker raje čisti svoja skladišča z orožjem, in ob tem trdi, kako se bori skupaj z Ukrajinci proti Rusiji.

Borrell bi skupaj z ostalimi komisarji Evropske komisije (kje je Lenarčič, komisar za krizno upravljanje), seveda, če je EU, sploh kaj do lačnih ljudi po svetu, moral poskrbeti, da se lačnim ljudem poskrbi potrebno žito in ne da se omogoča, da se v vojni med Ukrajino pobijajo Ukrajinci in zavojevalci Ukrajine – Rusi./LN/