OZS pozvala pristojna ministra k sprejetju ukrepov za vsa podjetja in ne samo za male poslovne odjemalce

Ljubljana, 18. julija 2022 – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je pozvala ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministra za infrastrukturo k sprejetju ukrepov za vsa podjetja (in ne samo za male poslovne odjemalce) pri reševanju energetske draginje.

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) opozarjajo, da so njihovi člani tudi mala in srednja podjetja (v vseh branžah), ki ne izpolnjujejo pogojev za obravnavo kot mali poslovni odjemalec po Zakonu o oskrbi z električno energijo, hkrati pa so razvojna in storitvena ter predstavljajo steber razvoja in stabilnosti gospodarstva v Sloveniji.

Predsednik OZS Blaž Cvar je ob tem poudaril, da že sprejeti in načrtovani ukrepi zajemajo zgolj gospodinjstva in male poslovne odjemalce, žal pa ne koristijo malim in srednjim podjetjem, ki so tudi člani zbornice; npr. lesarsko podjetje ima samo za en štiristranski skobeljni stroj priključno moč 65 kw. Prav tako priključno moč 43 kw, ki je postavljena kot meja med malimi in velikimi poslovnimi odjemalci, presegajo vsi gostinci, ki imajo v svoji ponudbi hrano, kovinarji, mesarji zaradi hladilnih naprav, peki idr.

V OZS pristojne pozivajo, da naj ukrepi zajamejo čim širše število podjetij, vsaj za čas kriznih razmer, za katere upajo, da ne bodo trajale dolgo, saj podjetja spravljajo v stisko. Marsikatero podjetje si ne bo moglo privoščiti tako velikega dviga stroška za porabo električne energije v letu 2023 kot se napoveduje (večkratnik 100.000 € na letni ravni).

Po drugi strani pa v OZS še opozarjajo, da podjetja niti ne morejo dobiti novih ponudb za dobavo električne energije in podpisati novih pogodb zaradi nepredvidljive situacije in zaradi neodzivnosti dobaviteljev. Veliko podjetij se zateka tudi k alternativnim virom energije, vendar so tudi tu postopki dolgotrajni (primeroma lahko navedemo, da mnoga podjetja, ki dobavljajo sončne elektrarne, nimajo razpoložljivih kapacitet za izpolnitev naročil vse do konca 2023).