Cene naftnih derivatov v Sloveniji nižje; Pri sosedih višje kot pri nas

Slovenija, 18. julija – Od danes, 19. julija, bosta ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, zunaj avtocest, nižji. Tako boste morali za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,62 evra (manj – 10,3 centa, kot do 19. 7. 2022), za liter dizelskega goriva pa 1,70 evra (manj – 10,8 centa, kot do 19. 7. 2022) manj, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Te cene bodo veljale do 1. avgusta.

Kot je znano so skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra na liter dizelskega goriva ter na 0,0607 evra za liter 98-oktanskega bencina.

Cene naftnih derivatov so se v odzivu na precejšen padec cen nafte na svetovnih trgih v zadnjih 14 dneh nekoliko znižale, je bil pa učinek nanje zaradi padca tečaja evra glede na dolar manjši.

Pri naših južnih sosedih Hrvatih, ker vemo, da vas večina tja rada zahaja, bo od jutri, 19. junija, treba za liter 95-oktanskega bencina morali odšteti 13,02 kune (1,73 evra), za liter dizelskega goriva (to se bo podražilo, in sicer iz 13,08 na 13,43 kune) pa boste morali odšteti 13,43 kune (1,79 evra).

Kot je znano se tako v Avstriji, kot Italijo cene dnevno prilagajo (poglejte aktivni povezavi – Vir: AMZS). Medem, ko na Madžarskem še vedno vztrajajo pri regulirani ceni za domače kupce, tujci pa morajo tam plačevati gorivo po prilagojeni ceni./LN/