Knežje mesto v znamenju glasbeno plesnega programa “Od klasike do tanga”

Celje, 19. julij 2022 – Naše knežje mesto – Celje je bilo znamenju glasbeno plesnega programa “Od klasike do tanga”. Šlo je za nastop ustvarjalcev, ki s svojim nastopom občinstvu ponudijo posebno združitev glasbe in plesa. Gre za glasbeno plesni nastop, ki so mu ustvarjalci nadeli zanimivo ime »Od klasike do tanga«. Ta zanimiva glasbeno plesno prireditev se je odvila v čudovitem ambientu na platoju ob Savinjskem nabrežju, kot organizator pa se je izkazala osrednja knjižnica Celje.

Udeleženci glasbeno plesnega programa so bili tokrat deležni virtuoznega sprehoda skozi vokalne in instrumentalne bisere velikanov klasične glasbe, kot so: C. Saint- Saens, G. Bizet, P. I. Čajkovski, A. Piazzolla. Občinstvo je lahko uživalo v prepletu flamenka in tango stila, kar pa so dopolnjevala glasbena dela s posebno izraznostjo zasnovanega nastopa.

Zanimivo koncertno plesno dogajanje – Od klasike do tanga – je eden od projektov na prostem, ki jih kreira za svoje Celjane in obiskovalce knežjega mesta priznana Celjanka, akademska violinistka in magistrica glasbe Inga Ulokina v sodelovanju z izvrstnimi glasbenimi in plesnimi umetniki: Živo Heričko Čerček, flamenko, Saro Kupnik, flamenko, Marino Igritskayaa, sopran in Olga Ulokina, klavirska spremljava

Velja dodati, da je bil progam »Od klasike do tanga« s strani občinstva z navdušenjem sprejet, kar je to “poplačalo” z gromkim ploskanjem. Zato ustvarjalci obljubljajo, da se bodo za tovrstna “poplačilo” tudi v prihodnje potrudili, ker vidijo, da tovrstni nastopi občinstvu veliko pomenijo.

Velja dodati še to, da v knežjem mest v avgustu, omenjene glasbenice, pripravljajo še eno zanimivo glasbeno poslastico, in sicer potovanje v Francijo skozi dela francoskih impresionistov pa vse do šansona “Sous le ciel de Paris” – Pod pariškim nebom”./LN/ Avtor fotografij: Gregor Katič