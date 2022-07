Slovenska Istra vse bliže prekinitvi z oskrbo s pitno vodo

Koper, 19. julij 2022 – Potem ko je oskrbovalec z vodo, na področju občin Ankaran, Koper, Izola in Piran, Rižanski vodovod že pred dnevi sprejel prve omejitvene ukrepe za zmanjšanje porabe vode, in sicer, da se prepove uporaba pitne vode za: tuširanje na plažah, polnjenje vodnih in hidromasažnih bazenov, pranje osebnih avtomobilov, tovornih vozil, vozil javnega prevoza, plovil…,pranje javnih površin (cest in ulic) in zasebnih površin (dvorišča,..), zalivanje vrtov, zelenih površin in športnih igrišč, namakanje kmetijskih površin.

Prepovedala se je tudi: oskrba s prevozi vode z avtomobilsko cisterno, z izjemo izvajanja gospodarske javne službe in zagotavljanja splošne varnosti in odjem vode iz hidrantov, brez vednosti RVK.

Ukrepi prepovedi uporabe vode za navedene namene velja do preklica, piše na spletni strani Rižanskih vodovodov.

Ob tem pa je dodano še obvezujoče navodilo za uporabnike, ki so dolžni upoštevati mnaslednja pravila: racionalno uporabljati vodo le za najnujnejše namene, ki so osnova za življenje in delo, povečati nadzor na internem vodovodnem omrežju in preprečiti nekontrolirane izlive, obveščati upravljavca o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu in upoštevati vse ukrepe in navodila upravljavca.

Skladno s stopnjo omejitve in razpoložljivo količino pitne vode, lahko upravljavec odredi zmanjšanje dnevne porabe vode za opravljanje dejavnosti od 10 do 50%.

Če navedeni ukrepi ne bi zadostovali, se omeji dobava vode oziroma se prične izvajati prekinitve oskrbe s pitno vodo skladno z Načrtom oskrbe slovenske Istre s pitno vodo v izrednih razmerah na sistemu RVK. Prekinitve oskrbe se izvedejo na podlagi tehničnih zmožnosti in lastnosti celotnega vodovodnega sistema in njegovih posameznih podsistemov.

Rižanski vodovod se že pripravlja na uvedbo nekajurnih prekinitev oskrbe s pitno vodo. Uporabniki dobavitelja pa naj bi v kratkem prejeli tudi zloženko z navodili, kako ravnati v času, ko bo sistem deloval časovno omejeno. Namreč, v tem primeru naj voda po prekinitvi naj ne bi bila več varna za pitje in jo bo treba prekuhavati.

Sodeč po vremenskih napovedih v prihodnjih dneh, ni pričakovati, da bi na področju slovenske Istre bili »deležni« dežja, zato je prav, da se z vodo na tem področju res ravna varčno in po navodilih dobavitelja vode./LN/