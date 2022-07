Po Ljubljani bo 150 dni vozil Plečnikov mestni avtobus

Ljubljana, 21. julij 2022 – Ob letošnji 150. obletnici rojstva Jožeta Plečnika je v Ljubljani zaživel Plečnikov mestni avtobus. Gre za mestni avtobus na liniji št. 2 Ljubljanskega potniškega prometa, ki bo potnike v novi preobleki 150 dni spodbujal k odkrivanju Plečnikovih znamenitosti v bližini postaj sicer redne mestne linije.

Letos obeležujemo 150. obletnico rojstva najpomembnejšega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Ob tej priložnosti so v Turizmu Ljubljana v sodelovanju z Ljubljanskim potniškim prometom in Plečnikovo hišo oz. zavodom Muzej in galerije mesta Ljubljane pripravili poseben Plečnikov mestni avtobus, ki po Ljubljani vozi v črni preobleki s Plečnikovim portretom in podpisom. S tem želijo še dodatno spodbuditi obisk njegovih znamenitosti tako znotraj kot izven mestnega središča.

Plečnikova linija – Linija št. 2 oz. Plečnikova linija vozi mimo največjega števila Plečnikovih znamenitosti (osemindvajset), ki so od njenih postaj oddaljene do največ dvesto metrov. Med njimi so vodna zapornica, Levstikov trg, Križanke, Trnovski pristan, Plečnikova hiša, Ilirski steber, Šubičeva gimnazija, Tromostovje, Plečnikove Žale in številne druge.

Plečnikov mestni avtobus na liniji 2 bo tako potnike popeljal po Plečnikovi Ljubljani, ki se je lani z izbranimi arhitektovimi deli uvrstila na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine.

Podstran o Plečnikovi liniji – Turizem Ljubljana je na spletnem mestu Visit Ljubljana o Plečnikovi liniji, ki obiskovalce podrobneje seznanja s spomeniki ob poti, oblikoval tudi posebno podstran. Dostop do strani je mogoč prek QR kod, ki so obiskovalcem na voljo tako na zunanji strani avtobusa (pod sloganom »Odkrijte Plečnikovo Ljubljano«) kot tudi v notranjosti vozila.

Plečnikove postaje – Plečnikove znamenitosti, ki se nahajajo do največ 200 metrov od postaj mestnega postajališča avtobusa linije številka 2: Hrvatski trg (izstop Klinični center), vodna zapornica, Ambrožev trg in Vrazov trg (izstop Ambrožev trg), Peglezen in osrednja mestna tržnica (izstop Krekov trg – Lutkovno gledališče), parkovna ureditev grajske planote in Šanc, cerkev sv. Florijana, Levstikov trg, Trnovski pristan, Trnovski most, Plečnikova hiša, Prelovškova vila, Rimski zid na Mirju in Zoisova cesta (izstop Gornji trg), Trg francoske revolucije in Vegova ulica, Ilirski steber, Križanke, NUK in Čevljarski most (izstop Križanke), Kongresni trg in Šubičeva gimnazija (izstop Drama), palača Beethovnove 10, trikotni park in promenada v Tivoliju ter Tromostovje (izstop Pošta), palača Zavarovalnice (izstop Kolodvor) in Plečnikove Žale (izstop Flajšmanova).