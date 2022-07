Vlada z lokalnimi deležniki pripravila kratkoročne ukrepe za omilitev stanja glede oskrbe z vodo v slovenski Istri

Ljubljana, 21. julija – Vlada je skupaj z lokalnimi deležniki slovenske Istre pripravila in danes, 21. julija, objavila kratkoročne ukrepe za omilitev položaja glede oskrbe z vodo v slovenski Istri, kjer je, kot je znano stanje vse slabše in se oskrba že zdaj izvaja nekoliko reducirana – trenutni omejitveni pogoji oskrbovalca z vodo tega področja – Rižanski vodovodi.

Okoljski minister Brežan je na novinarski konferenci uvodoma poudaril, da je v Slovenski Istri situacija glede oskrbe s pitno vodo izjemno resna. O tem je med nedavnim obiskom Slovenske Istre, Krasa in Brkinov govoril tudi sam z lokalnimi deležniki. Lokalno prebivalstvo in vse, ki se v tem poletnem času nahajajo na obali, je zato pozval, naj upoštevajo vse ukrepe, ki jih pripravljajo Rižanski vodovodi, pri porabi vode pa naj bodo skrajno skrbni in varčni. Poudaril je tudi, da je to območje še zadnji del Slovenije, kjer vodooskrba še ni na primerni ravni.

Načrt takojšnjega ukrepanja

Kot je dejal minister je ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z regionalnimi deležniki že pripravilo takojšnje, kratkoročne ukrepe za omilitev situacije:

ministrstvo za obrambo pripravlja načrt dopolnilne oskrbe s cisternami;

direkcija za vode je izdala začasno dovoljenje za uporabo Vanganelskega jezera in drugih manjših zajetij za druge, predvsem kmetijske rabe;

ministrstvo za okolje bo po potrebi potrdilo program Rižanskega vodovoda o prekinitvah dobave in predvidoma tudi odredilo interventna sredstva za ta namen;

skupaj z Rižanskim vodovodom si bodo na ministrstvu prizadevali za čim boljše informiranje prebivalstva.

Dolgoročno in srednjeročno ukrepanje pa je povezano z vzpostavitvijo sistema za nemoteno oskrbo Slovenske Istre, je poudaril minister Brežan in ob tem izpostavil pregled aktivnosti poteka DPN Suhorca s predlogi za razširitev DPN z variantnimi dolgoročnimi rešitvami ter možnost povečanja dobave iz Kraškega vodovoda z aktiviranjem četrte vrtine v Klaričih in izvedbo potrebnih hidravličnih izboljšanj na obstoječem sistemu do Rodika./LN/GOV.SI