O uredbi o omejitvi cen plina in elektrike in tem, kako vas vlada »vozi« povezano z elektriko

Ljubljana, 22. julija – Danes, 22. julja, je začela veljati uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, po kateri bodo določene najvišje drobnoprodajne cene plina za vse skupine zaščitenih odjemalcev.

Ti zaščiteni odjemalci so v prvi vrsti gospodinjski odjemalci, skupni gospodinjski odjemalci in osnovne socialne službe (izvajalci zdravstvene dejavnosti z nastanitvenimi prostori (bolnišnice), dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva (javni domovi za starejše) in zapori).

Med zaščitene odjemalce po zakonodaji sodijo tudi mali poslovni odjemalci, ki imajo letno porabo manjšo od 100.000 kWh.Uporabljati se bo začela 1. septembra, velja pa do 31. avgusta 2023.

Glede na uredbo velja naslednja omejitev cen za plin:

– za gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07300 €/kWh (brez DDV).

– za male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07900 €/kWh (brez DDV).

Že od danes, 22. julija, pa se uporablja del, ki določa uredb, da dobavitelji tem kategorijam odjemalcev ne smejo prenehati dobavljati plina in ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci iz teh kategorij, ter da odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.

Danes pa je začela veljati tudi dopolnjena uredba o določitvi cen elektrike, v kateri je vlada podrobneje opredelila male poslovne odjemalce, za katere bo veljala omejitev cene, in sicer:

− Višja tarifa (VT): 0,11800 EUR/kWh

− Nižja tarifa (NT): 0,08200 EUR/kWh

− Enotna tarifa (ET): 0,09800 EUR/kWh

Vlada je hkrati ohranila že do sedaj 50 % trošarino, s 1. septembrom pa se bo za 50 % znižal tudi prispevek OVE+SPTE in znižala davčna stopnja DDV na 9,5%. Zato bo mesečni in letni strošek električne energije znižan pri vseh gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcih, ne glede na dobavitelja.

A glej ga zlomka, kar morate vedeti!

Na svojem računo morate pogledati kolikšno ceno za VT – višjo tarifo in NT – nižjo traifo plačujeta zdaj in koliko bo ta radodarna vlada dovolila podražitvi elektriko vašemu dobavitelju.

Pogledala smo račun za mesec junij (račun smo poravnali pred dvema dnevoma, 20. julija) in ugotovili, da nam je dobavitel za VT – višjo tarifo zaračunal »le« po ceni 0,073150 EUR/kWh, torej 61,99 odtsotka do dovoljene podražive, ki mu jo je s 1. septembrom omogočila vlada, to je 0,11800 EUR/kWh.

Za NT – nižjo traifo smo morali odšteti 0,050440 EUR/kWh, kar znaša »le« 61,51 odstotkov do 100 odstotkov vladne uredbe.

Drugače rečeno!

Za VT – višjo tarifo nam bo dobavitelj s 1. septembrom lahko (kar mu omogoča vlada) ceno za VT – višjo tarifo zvišal za 38,01 odstotka in NT – nižjo tarifo za 38,49 odstotka.

Torej zdaj vidite, da je vlada »obdarila« dobavitelje in ne odjemalce. Res je, da s 1. septembrom se bo za 50 % znižal prispevek OVE+SPTE in znižala davčna stopnja DDV na 9,5 %. A se ve, da plačate še kar nekaj postavk, ki se jih vlada ni dotaknila.

In zaključek! Če vam (nam) že mečejo pesek v oči, naj vlada ne misli, da so ljudje res tako neuki puhloglavci./JT/