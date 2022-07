Od danes, se »ve« kakšna so priporočila za obvladovanje epidemije covida-19

Ljubljana, 22. julija 2022 – Danes, 22. julija, se je pred novinarje postavila posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa, ki deluje na inštitut za javno zdravje, ki jo »krmili« epidemiolog Maria Fafangla.

Na novinarski konferenci so priporočila (vsa bomo aktivno povezali spodaj) poleg Maria Fafangla, svoja podpodročja predstavljali še: Matjaž Jereb (postelje), Alojz Ihan (cepljenje), Dan Podjed (informiranje), Mateja Logar (zdravila za covid) in Gregor Pečan (šolstvo).

Na novinarski konferenci je o aktualnih razmerah glede epidemije covida-19 je svoje povedal tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, in sicer poudaril to, da verjame, da je vse pod kontrolo.

Zanimivo je bilo Loredanovo sporočilo, in sicer, ko je povedal: “Vsa priporočila, ki bodo prišla s stroke, tako skupine na NIJZ-ju kot obeh skupin na ministrstvu za zdravje, torej za posteljne kapacitete in za DSO-je in ostale zavode, smo dolžni in tudi bomo na ustrezno uzakonili, izdajali ustrezna obvestila, pripravili pravne podlage in se vse bo uzakonjeno retroaktivno (p. p. – seveda, to ne bo retroaktivno veljalo za tiste, ki jih bo virus, preden, bo vse uzakonjeno – ZA NAZAJ, med odnesel na oni svet).”

Med njimi je priporočilo s posebej izpostavili za delo na domu, ki se priporoča vsem ranljivim skupinam in starejšim od 60 let. Zelo močno pa priporočajo tudi uporabo zaščitnih mask v vseh javnih zaprtih prostorih.

Ob tem pozivajo, da se TAKOJ uvede obveza nošenja mask znotraj zdravstvenega sistema (to bolnišnice že izjavijo, ne priporočajo, ne pozivajo, ampak ZAHTEVAJO, brez njihovega poziva že zdaj).

Še vedno veljajo tudi osnovna higienska priporočila, testiranje ob simptomih koronavirusne okužbe in izolacija.

Torej, če povzamemo skoraj uro trajajoče novinarsko konferenco posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa za obvladovanje epidemije covida-19 bi lahko zaključili z ugotovitvijo, veliko govorjenja malo pravih navodil, ki bi učinkovala, če se bo epidemija covida-19 “razbohotila”.

Če bi hoteli biti “žleht” (kot pravijo Gorenjci) je trenutno res najbolje, da pazite nase ali se držite “obrambnega” napotka dr. Goloba (gospod ni zdravnik), ki priporoča obrambo pred virusom s pomočjo vitamina D in morsko vodo.

In še obljubljena povezava na spletni strani NIJZ s Priporočili za zaščito zdravja v trenutni epidemiološki situaciji covida-19 – AKTIVNA POVEZAVA – za dostop klikni na besedi – aktiva povezava.

Spodaj so prikazani podatki NIJZ (podatki so za 21. julij) – za covid-19 se število okuženih vztrajno povečuje.

Aktualni podatki za pretekli dan, 21. julij 2022

-število testiranih na s PCR – 658

-število testiranih HAGT – 5.300

-število potrjenih primerov – 1.607

-število aktivnih primerov (ocena) – 21.154

-število primerov na 100.000 prebivalcev Slovenje v zadnjih 14 dne – 999

-povprečje potrjeni primerov v zadnjih 7 dneh – 1.570

Pregled za celotno obdobje 4. 3. 2020 do 21. 7. 2022

-število testiranj PCR – 2.697.361

-število testiranih HAGT – 16.116.074

-število potrjenih primerov – 1.068.979/Moški: 501.450/Ženske: 565.417

-število cepljenih z enim odmerkom – 1.265.971

-število cepljenjih z vsemi odmerki – 1.222.412

Opomba – Zbrani podatki do vključno preteklega dne se osvežijo vsak dan do 10. ure, sporoča NIJZ

Takšni pa so podatki skozi prizmo predstavitve, Sledilnika, ki zbrane podatke analizira in pregledno predstavi njihov vpliv in razširjenost epidemije COVID-19 v Sloveniji, in sicer po različnih primerjalnih parametrih./LN/