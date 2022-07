Trendi spletnega nakupovanja kažejo, da je e-nakupovanje postala navada

Ljubljana, 21. julij 2022 | Na začetku pandemije Covid-19 se je kar 15 milijonov kupcev preselilo na splet in do leta 2021 je e-nakupovanje postala navada ter nekaj povsem vsakdanjega. Hkrati so se povečala tudi pričakovanja potrošnikov. Za potrošnike torej skorajda ni več ovir, kaj lahko in kaj ne morejo naročiti prek spleta. Zadnji dve leti e-poslovanje beleži neverjetno rast. Nas pa je zanimalo, kakšne so navade Slovencev, ko pride do spletnega nakupovanja ter katere kategorije izdelkov najraje kupujemo.

Med tem, ko svet postaja vse bolj digitalen, potrošništvo postaja manj obremenjeno s tehničnimi, logističnimi in ekonomskimi omejitvami, kar potrošnikom omogoča nakupovanje, kadar koli, kjer koli želijo, v trgovinah ali na spletu. Zaradi pandemije, e-trgovina še nikoli ni bila tako uspešna in vse bolj sprejeta. Zato to ni več samo nakupovalni kanal, ampak del vsakdanjega življenja.

E-shopper barometer 2021 je raziskava, ki jo je DPDgroup izvedla že šesto leto zapored. Gre za eno največjih raziskav o razvoju e-trgovine in najnovejših trendih ter navadah e-kupcev, v kateri je sodelovalo 23.394 sodelujočih iz 21 evropskih držav. Ta je pokazala, da je so lani v Sloveniji redni e-kupci predstavljali 46 % vseh e-kupcev pri nas (vs. v Evropi 48 %). Njihovi nakupi pa so predstavljali kar 86 % vseh e-nakupov, tako pri nas kot na evropski ravni.

Večina slovenskih e-kupcev meni, da e-nakupovanje pomeni velik prihranek denarja in časa ter da je manj stresno kot nakupovanje v fizičnih trgovinah, kar je zagotovo eden izmed pomembnih razlogov za rast e-poslovanja. Raziskava je pokazala, da so 3 najbolj prodajane kategorije pri nas modni izdelki (58%), čevlji (50%) in kozmetika (48%).

Slovenski e-kupci so zelo aktivni tudi na družbenih omrežjih, ki igrajo pomembno vlogo na njihovi spletni nakupovalni poti kot vir informacij, gonilo ali ovira pri izbiri e-trgovcev. 72 % vprašanih e-trgovino izbere na podlagi družbenih omrežji in vplivnežev!

V DPDgroup so ugotovili, da so splošno gledano ljudje še zmeraj zelo zadovoljni z dostavo. Najbolj priljubljen način dostave tudi v letu 2021 ostaja dostava na dom, celo bolj kot leta 2019. Zanimivo pa je, da se v letu 2021 začne pogosteje uporabljati dostava v službo oziroma na delovno mesto.