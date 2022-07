Gasilci in prostovoljci bodo dobili od vlade finančno pomoč; Enko vrednost, kot vlada jim bo zagotovil tudi podjetnik Ivo Boscarol

Ljubljana, 23. julij 2022 – Na uradni strani vlade je objavljeno sporočili, v katerem opredeljuje svojo odločitev, ki jo je sprejela povezano z zagotovitvijo finančnih sredstev za sodelujoče gasilce in prostovoljce ob požaru na področju Krasa.

V javni objav vlade piše: »Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da se zagotovijo finančna sredstva, ki jih bodo prostovoljnim gasilcem in drugim prostovoljcem razdelila prostovoljna gasilska društva in druge nevladne organizacije, ki so pri gašenju požarov na Krasu sodelovale na podlagi aktiviranja načrtov zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, v višini:

94,50 EUR za sodelujočega gasilca oz. prostovoljca nad 8 ur dela na dan;

63,00 EUR za sodelujočega gasilca oz. prostovoljca do 8 ur dela na dan.

Sklenila je, da se pravice porabe za zagotovitev finančnih sredstev zagotovijo iz sredstev proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij iz 28. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik vlada namenja sodelovanju s civilno družbo posebno pozornost, kar je izpostavil tudi predsednik Vlade RS dr. Robert Golob, ki se je z nekaterimi nevladnimi organizacijami na delovnem srečanju sestal konec junija, drugo srečanje pa načrtuje konec julija.

Sodelovanje s prostovoljskimi in nevladnimi organizacijami bo vlada v prihodnje še nadgrajevala, v dialogu in s partnerskim odnosom tudi pri strateškem načrtovanju razvoja obeh področij«.

In še dodatek, ki ga dodajamo od potezi vlade in donatorski potezi podjetnika Boscarol, ki je vladi ne sporoča NIČ, a sporoča gasilcem oz. prostovoljcem in ne nazadnje tudi nam vsem.

Kot je sinoči poročal POP TV v svoji večerni oddaji 24 ur, bo podjetnik Ivo Boscarol – za gasilce na terenu na Krasu doniral toliko, kot jim bo namenila vlada, in sicer 94,50 evra za tiste, ki pri gašenju sodelujejo več kot osem ur na dan in 63 evrov za gasilce in prostovoljce, ki pri gašenju sodelujejo do osem ur na dan.

No, pri tej potezi podjetnika Boscarol velja dodati še to, da on za požrtvovalne gasilce in prostovoljce namenja svoj denar, a vlad namenja denar davkoplačevalcev.

Če pa bi o svojem denarju odločali sami davkoplačevalce, bi zneski, določeni s strani vlade, za gasilce in prostovoljce, bili zagotovo višji.

Zato bi bilo prav, da vlada ob tej “izdatni” podpirali gasilcev in prostovoljce, ki tako javno poudarja (objavlja), koliko sredstev bo namenila zanje in objavila tudi, koliko denarja je namenila, odkar je na oblasti za ostale nevladne organizacije, ki pravijo, da se tudi oni skupaj z vlado borijo za sodržavljane. Lahko, da je tako, seveda, če upoštevamo izbrance.

A se ve, da ko gre za gasilce in prostovoljce, da je med sodržavljani, za katere se isti borijo, vmes tudi požar, ki ogroža življenje in premoženje prvih, in, da se pri tem nihče ne sprašujejo ali gre za naša ali vaše, ampak le, da jim velja pomagati./JT/