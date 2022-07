Na obalo naj bi vodo začeli dovažati jutri

Koper, 25. julija – Kot poroča STA, bodo prve cisterne z dodatno vodo, kar naj bi preprečilo pomanjšanke vode na obali, naj bi v vodarno Rižanskega vodovoda, prispeli v jutri. Danes so v vodarni Cepki opravili logistične posege za lažji dostop vozil vozil, saj je znano, da je do tja (to je še ena predhodna neumnost – dodajamo mi) dostop otežen z velikimi cisternami oz. tovornjaki.

Na Rižanskem vodovodu so danes dopoldne pripravili potrebno za interventne prevoze vode po načrtih, ki jih je vlada sprejela prejšnji četrtek. Tovornjakom so prilagodili dovozne poti do vodarne v Cepkih, je STA neuradno izvedela ob sestanku predstavnikov civilne zaščite in Rižanskega vodovoda.

Predstavniki civilne zaščite v obalnih občinah medtem ugotavljajo, da sistem še deluje predvsem po zaslugi odgovornega ravnanja občanov, ki upoštevajo ukrepe. Opozarjajo tudi, da s tovornjaki dostavljena voda ne bo dovolj, da bi omejitve preklicali.

Morda niste vedeli – Odrasel človek bi za zadovoljevanje minimalnih fizioloških potreb dnevno potreboval od 1,5 do 3 litre čiste pitne vode (za pitje in kuhanje).

Združeni narodi so kot minimalni normativ za pitno vodo, ki jo potrebuje za življenje povprečen človek po svetu (za higieno, kuhanje in pitje), določili 20 l vode na dan. Dnevna poraba vode na osebo v Sloveniji pa je precej večja, v povprečju 150 litrov, v večjih urbanih središčih pa tudi 250 do 300 litrov.

V Evropi porabijo največ vode v Španiji, kar 265 l na osebo na dan, najmanj pa v Litvi, samo 85 l na osebo na dan (vir: ARSO).

Koliko vode povprečno porabi odrasel človek v Sloveniji?

Namen uporabe Količina vode v litrih dnevno

pitje in kuhanje 4

telesna nega 10

kopanje in prhanje 55

pranje perila 25

pomivanje posode 8

izplakovanje straniščne školjke 32

čiščenje stanovanja 7

drugo (vrt, avto) 9

Skupaj 150

In še podatek o enem od velikih uporabnikov vode Luki Koper – V letu 2021 so na območju pristanišča porabili 158.000 m3 vode, pri čemer 78 % vode pridobivajo iz javnega vira. 16 % vode pridobijo iz lastne vrtine na območju drugega pomola, še 5 % pa je padavinskih vod. Oba ta vira uporabljamo pretežno za čiščenje voznih površin in kot tehnološko vodo. Vodo tudi reciklirajo – tak sistem imajo vzpostavljen na pralnici kontejnerjev in pralnici avtomobilov.

Pomemben porabnik pitne vode v Luki Koper so tudi ladje, za oskrbo teh so lani namenili četrtino celotne količine (37.000 m3)./LN/