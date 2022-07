Zmagovalec VN Kranj kolesari za ozaveščanje o sladkorni bolezni

Kranj, 25. julij 2022 – Na včerajšnji najstarejši mednarodni kolesarski dirki v Sloveniji – 54. VN Kranja – memorial Filipa Majcna, je med 126 kolesarji iz 21 ekip, 160 kilometrov prvi prekolesaril Italijan Andrea Peron. Je član profesionalne kolesarske ekipe Team Novo Nordisk iz ZDA, njena posebnost je, da imajo vsi člani ekipe sladkorno bolezen tipa 1.

»Minilo je dolgo časa. Deset let sem bil vedno tako blizu. Končno zmagati je neverjetno. Fenomenalno. Ne samo zame, ampak za vso ekipo in vse po svetu, ki živijo s sladkorno boleznijo. To je tudi zanje. Sladkorna bolezen te ne ovira in če to ni dokaz za to, potem ne vem, kaj je,« je po zmagi poudaril 33-letni Italijan Andrea Peron iz ekipe Team Novo Nordisk, ki s sladkorno boleznijo živi od najstniških let, ko so mu jo pri 16 letih diagnosticirali.

Kot član ekipe Team Novo Nordisk na najzahtevnejših dirkah po vsem svetu sodeluje s poslanstvom, da razišče, kaj je mogoče doseči s sladkorno boleznijo, opolnomoči osebe s sladkorno boleznijo in jih navdihne, da sledijo svojim sanjam. V Slovenijo se je ekipa na kolesarski praznik v Kranju vrnila po treh letih, od kar so leta 2019 prvič sodelovali na Dirki po Sloveniji. V ekipi, ki je obiskala Gorenjsko, so bili še Joonas Henttala, Declan Irvine, Peter Kusztor, Umberto Poli in Filippo Ridolfo. Kolesarji so za svoje bolezni izvedeli v otroških in najstniški letih, kot poudarjajo pa jih ne definira, da imajo sladkorno bolezen, temveč to, kako z njo živijo. V kolesarjenju so našli najboljši način, kako spremeniti način razmišljanja oseb, ki živijo s sladkorno boleznijo.

Polno življenje tudi s sladkorno boleznijo

»V kolesarski ekipi Team Novo Nordisk so mladi fantje, ki imajo sladkorno bolezen tipa 1. Ti so izvrsten zgled mladim, tudi mladim po srcu, da lahko s sladkorno boleznijo dosežejo vse v življenju, da ni ovir. So najboljši primer tega, da se s sladkorno boleznijo da živeti polno življenje,« izpostavlja Robert Gratton, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije.

V sklopu akcije ozaveščanja o sladkorni bolezni #darujemkilometre, ki je ena najbolj razširjenih kroničnih bolezni na svetu, so v Zvezi ob dirki postavili trenažerje, na katerih so obiskovalci kolesarili. Akcijo #darujemkilometre namreč izvajajo s posebnim ciljem. Z zbiranjem kilometrov prek različnih športnih aktivnostih, želijo za ozaveščanje in spodbudo k telesni aktivnosti, ki pripomore k celovitemu obvladovanju bolezni, zbrati 384.400 kilometrov, kolikor znaša razdalja od Zemlje do Lune. V soboto in nedeljo so obiskovalci dirke na trenažerjih darovali več kot 250 kilometrov.

V akciji ozaveščanja o sladkorni bolezni kilometre zbirajo do 14. novembra

Aktivnosti za ozaveščanje o sladkorni bolezni sicer tečejo vse do 14. novembra, svetovnega dneva sladkorne bolezni. Akcija zbiranja kilometrov poteka tudi na izbranih 15 pohodniških točkah po Sloveniji in drugih pohodniških poteh, peš, s tekom in kolesarjenjem. Na vrhu vsake od točk bodo organizatorji spremljali število oseb, ki so jih obiskale in število opravljenih prehojenih kilometrov. Vseh 15 pohodnih točk je lahko dostopnih in primernih tudi za starejše osebe s sladkorno boleznijo in družine z majhnimi otroci. Število sodelujočih oseb v akciji #darujemkilometre bodo organizatorji spremljali na Facebooku in Instagramu prek fotografij športnih aktivnosti. Zato vse sodelujoče naprošajo, da se na vrhu vsake od 15 točk, na drugih pohodniških poteh, na teku ali kolesarjenju, fotografirajo, pri objavi na družbenih omrežjih fotografijo označijo s ključnikom #darujemkilometre in pripišejo število opravljenih kilometrov./LN/Foto: press Sportida