Huawei prestavil telefona – nova Y70 in nova Y90; Na voljo tudi že v Sloveniji

Slovenija, 26. julij 2022 – Podjetje Huawei je predstavilo dva nova pametna telefona, in sicer Huawei nova Y70, in nova Y90. Gre za ponudbo, s katero želi Huawei uporabnikom ponuditi najnovejšo in napredno tehnologijo po razumni ceni. Kot sporočajo iz Huaweia, sta telefona že na voljo tudi v Sloveniji.

Telefona prinaša vrsto dopolnilnih funkcij, kot je veliki zaslon, zmogljivo baterijo s hitrim polnjenjem, velik pomnilnik in osupljiv dizajn, vse skupaj pa zaokrožuje še operacijski sistem EMUI 12, ki poskrbi za odlično uporabniško izkušnjo.

Kot zagotavljajo pri Huaweiu, ima Huawei nova Y70 izjemno zmogljivo baterijo, kar je pomembno ob najzahtevnejših potovanjih, Huawei Y90 pa bo vsak izlet ali deževen večer naredil prijetnejši zahvaljujoč panoramskemu zaslonu brez robov. In še nekaj pomembnejših elemetov, ki sta jih deležna »novinca«.

Zaslon Huawei FullView za popolno vizualno izkušnjo

Huawei nova Y70 se lahko pohvali tudi s 17,14-centimetrskim (6,75-palčnim) zaslonom FullView, ki s kombinacijo tankih robov in veliko zaslonsko površino nudi širši pogled in impresivno vizualno izkušnjo. Rezultat novega zaslona je tudi izredno kar 90,26-odstotno razmerje med zaslonom in ohišjem naprave.

Da bi zmanjšali utrujenost oči, so na voljo različni načini delovanja, vključno s pametno zatemnitvijo, svetlim zaslonom in načinom za branje e-knjig. Zaradi tega bo pogled nanj vedno optimalno čitljiv, ne glede na svetlobne razmere. Ker pa lahko daljše gledanje ponoči draži in obremenjuje oči, Huawei nova Y70 samodejno prilagaja svetilnost in barvno temperaturo.

Izredna kakovost sprednje in zadnje kamere

Huawei nova Y70 ima spredaj v zaslonski reži 8 MP kamero, ki je sposobna zajeti selfi fotografije z izredno ostrimi podrobnostmi. Ravno tako podpira učinek zamegljenega ozadja (bokeh) in s pomočjo algoritmov Huawei AI Beauty ustvarja lepotni učinek po meri, odvisen od spola in starosti portretiranca. Na voljo je še tehnologija HDR z osvetlitvijo ozadja, ki je zaslužna za več podrobnosti na portretnih in panoramskih fotografijah, ne da bi nanje vplivale svetlobne motnje.

Zadnji sklop treh kamer, katerega zmogljivosti so bogato podprte z algoritmi umetne inteligence, se ponaša z 48 MP glavno kamero (zaslonka f/1,8), 5 MP ultra širokokotno kamero s 120° vidnim poljem in 2 MP kamero za zajem globine. Da je vsak posnetek glavne kamere visoke ločljivosti popoln, gre zasluga optimiziranim algoritmom Huaweia, ki zmanjšajo šum in povečajo dinamični razpon. Medtem ko širokokotna kamera omogoča, da na posnetku zajamete širši prizor in lažje shranite pomemben spomin na čudovito naravno panoramo ali druženje s prijatelji.

Naj bo vaše potovanje prijetnejše z impresivnim zaslonom telefona Huawei nova Y90

Čeprav so počitnice vznemirljive, se samo potovanje lahko včasih zelo vleče. Ure v avtu ali na vlaku ali čakanje na letalo na letališču je lahko zelo frustrirajoče, zato je vredno imeti nekaj, s čimer boste zaposlili misli. Dobra knjiga je ena rešitev, Huawei nova Y90 s svojim panoramskim zaslonom brez robov, idealnim za igre, videe in klice, pa je druga.

Huawei nova Y90 je opremljen s 6,7-palčnim zaslonom FulIView, ki podpira frekvenco osveževanja do 90 Hz in frekvenco vzorčenja dotikov do 270 Hz. Zasnova in funkcije zaslona zagotavljajo nemoteno uporabniško izkušnjo in impresiven vizualni občutek ter poskrbijo, da bo vsako potovanje bolj zabavno. Poleg tega ima telefon izjemno ozke okvirje, ki ustvarjajo 94-odstotno razmerje med zaslonom in ohišjem, kar uporabnikom daje več prostora za vsebino, ne glede na to, ali gre za igro ali film. Če ste bolj navdušeni nad branjem, ima Huawei nova Y90 način za e-knjige in način za udobje oči, tako da lahko ljubitelji knjig berejo več ur brez naprezanja oči.

Kamera z inovativnimi funkcijami

Za prikaz vsake podrobnosti pri fotografiranju je HUAWEI nova Y90 opremljen z glavno kamero visoke ločljivosti 50 MP za jasne in ostre slike. Skupaj z globinsko 2 MP kamero osvetli protagonista snemanja, hkrati pa obogati plasti zajete slike; medtem ko makro 2 MP kamera zajame vse jasno vidne podrobnosti mikroskopskega sveta. Medtem se telefon ponaša s sprednjo kamero z ločljivostjo 8 MP, ki podpira portretno segmentacijo in učinek bokeh za zameglitev ozadja, kar selfije dvigne na naslednjo raven.

Z odličnim fotografskim poreklom se Huawei nova Y90 izkaže tudi pri nočnem fotografiranju, kjer gredo zasluge glavni kameri s 50 MP. Telefon ima funkcijo Super Night Mode za zajemanje nočnih posnetkov, ki so svetli in jasni ter zagotavljajo višjo kakovost slike z več zajetimi podrobnostmi. V ročnem super nočnem načinu je uporabljen poseben algoritem za zmanjševanje šuma z več okvirji AI za zmanjšanje šuma, izboljšanje stabilnosti in večjo jasnost slike fotografij nočnih prizorov, kar uporabnike spremeni v profesionalne fotografe, specializirane za fotografiranje nočnih prizorov.

Poleg tega Huawei nova Y90 podpira zajemanje videa tako s sprednjo kot zadnjo glavno kamero, kjer lahko preklapljate med obema po svoji želji ali pa snemate z obema hkrati. Pri tem so na voljo tudi številne video predloge, ki omogočajo ustvarjanje videa z enim klikom.

Pametna telefona za posebne naloge

Tako kot vsi novejši pametni telefoni Huaweia, sta tudi Huawei nova Y70 in Y90 opremljena z mobilnimi storitvami HMS in trgovino AppGallery, kot osrednjim virom za prenos in namestitev aplikacij. Poleg pomembnih in priljubljenih globalnih aplikacij, je ravno tako bogata ponudba lokalnih, ki ustrezajo raznolikim potrebam. Poleg tega trgovina AppGallery nudi varnostne ukrepe, vključno s pregledovanjem varnostnih ranljivosti, odkrivanjem uhajanja osebnih podatkov (skrb za zasebnost), zaznavanjem zlonamernega vedenja aplikacij in ročnim preverjanjem resničnosti navedb razvijalcev.

Huawei nova Y70 in Y90 se bosta v vsaki situaciji izkazala za izjemno priročna. Zmogljiva baterija telefona Huawei nova Y70 bo poskrbela, da boste lahko vedno preverili zemljevid, poklicali ali posneli fotografijo, ne da bi vas skrbela prazna baterija, medtem ko vas bo panoramski zaslon telefona Huawei nova Y90 zabaval na potovanjih ali v deževnih poletnih dneh.

Cena in razpoložljivost

Telefona Huawei nova Y70 in Huawei nova Y90 sta v Sloveniji že na voljo. Huawei nova Y70 v kristalno modri, biserno beli in polnočno črni barvi po maloprodajni ceni 199 evrov, Huawei nova Y90 pa v kristalno modri, smaragdno zeleni in polnočno črni barvi po maloprodajni ceni 269 evrov.

Vstopite v povezan svet

Huawei je sicer nedavno poleg telefona Huawei nova Y70 predstavil še vrsto drugih novih naprav. Najprej je tu zložljivi telefon Mate Xs 2, ki mu sledijo telefon srednjega razreda Huawei nova Y90, tablica z zaslonom z e-črnilom MatePad Paper, za zahtevnejše uporabnike inovativna prenosna računalnika MateBook 16s in MateBook D 16 s 16-palčnim zaslonom, ljubitelji glasbe in dobrega zvoka pa bodo pozdravili brezžične slušalke FreeBuds Pro 2.

Več o telefonu Huawei nova Y70: https://consumer.huawei.com/si/phones/nova-y70/

Več o telefonu Huawei nova Y90: https://consumer.huawei.com/si/phones/nova-y90/