Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji manjša kot v prejšnjem juniju

Ljubljana, 26. julij 2022 – Proizvodnja električne energije v Sloveniji se je junija v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta zmanjšala, količina oskrbe z energenti pa se je povečala pravi poročilo SURS.

Proizvodnja električne energije na letni ravni manjša, uvoz večji – Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.112 GWh in se je v primerjavi z majem zmanjšala za 5 %, v primerjavi s prejšnjim junijem pa za 13 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 49 % manjša, v termoelektrarnah za 80 % večja in v jedrski elektrarni za 2 % manjša kot v prejšnjem juniju.

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi porast porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 44 % večja kot pred enim letom.

Uvozili smo 756 GWh, izvozili pa 762 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim junijem sta bila uvoz za 45 % in izvoz za 14 % večja.

Poraba električne energije večja kot v prejšnjem mesecu – Gospodinjstva so v juniju porabila 236 GWh električne energije, medtem ko je poraba poslovnih subjektov znašala 675 GWh. S porabo 363 GWh je močno prevladovala predelovalna dejavnost. Ljubljana je bila edina občina z več kot 10-odstotno porabo električne energije znotraj predelovalne dejavnosti, ta je znašala 11,8 %. Gospodinjstva v Mariboru so količinsko porabila nekaj manj kot tretjino električne energije, porabljene v Ljubljani.

Porast količine oskrbe z energenti na mesečni in letni ravni – Količina oskrbe pri vseh energentih, razen pri zemeljskem plinu, ekstra lahkemu kurilnemu olju, ter pri črnemu premogu in antracitu se je povečala. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšale za 8 %, 4 % oziroma za 1 %. Poleg tega so se povečale količine oskrbe z motornim bencinom za 32 %, dizelskim gorivom za 28 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 27 %, rjavim premogom in lignitom za 25 %, utekočinjenim naftnim plinom za 5 % in koksom za 2 %.

V primerjavi s prejšnjim junijem pa so porastle količine oskrbe s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 111 %, rjavim premogom in lignitom za 64 %, dizelskim gorivom za 31 %, motornim bencinom za 20 %, utekočinjenim naftnim plinom za 19 %, koksom za 19 % in ekstra lahkim kurilnim oljem za 13 %.