Tudi to je Rusija – 10 nenavadnih zapuščenih krajev v Rusiji

Rusija, 26. julij 2022 – To je prispevek, ki kaže še eno plat Rusije. Gre za deset nenavadnih zapuščenih krajev in objektiv v Rusiji, ki kažejo na eni strani na njeno velikost, no pa tudi družbeno brezbrižnost te velike države. Te zapuščene kraje in objekte smo povzeli s spletne strani Russia Beyond, ki predstavlja različne zanimivosti iz Rusije, njene zgodovine in njenih posebnosti.

Pa si oglejte teh 10 nenavadnih zapuščenih krajev v Rusiji. Da se ve, to je le deček le teh, saj naj bi po Rusijo bilo še veliko tovrstnih zapuščenih krajev in predvsem veliko objektov.

Gorska vas v Dagestanu – Vas Kahib se nahaja 160 kilometrov od Mahačkale, glavnega mesta Dagestana. Njen osrednji del sestavljajo kamnite ruševine, zgrajene pred stoletji na strmem gorskem pobočju s pogledom na reko Kahibtlar.

Ruševine so v pokrajino vpletene do te mere, da se vizualno združijo s skalami in se zlijejo z okoljem. Ob podrobnejšem pregledu pa se pokaže staro zapuščeno mesto v vsej svoji veličini.

Zgodovinarji menijo, da so se te slikovite hiše in stolpi pojavili v 8.-10. stoletju našega štetja. Morda so se ljudje na tem nedostopnem območju naselili zato, da bi učinkoviteje odganjali napadalce.

Žitni silosi v Jaroslavlju – Te srhljive strukture, ki spominjajo na prizorišče postapokaliptičnega filma, niso nič drugega kot ostanki sovjetske kmetijske industrije. V sovjetskih časih so te velikanske betonske strukture uporabljali za skladiščenje strateških zalog žita, zato so bile ograjene in strogo varovane. Njihove natančne lokacije so bile pogosto tajne. Po razpadu Sovjetske zveze je bilo veliko teh strateških struktur opuščenih in so sčasoma propadle. Danes ti zapuščeni stolpi privabljajo občasne obiskovalce.

Ekranoplan na obali Kaspijskega morja – To sovjetsko letalo počiva zapuščeno na obali Kaspijskega morja v Dagestanu v Rusiji. Nenavadno letalo – znan kot “Lun ekranoplan” – je bilo nekoč sovjetski vojaški projekt, ki so ga opustili na prelomu stoletja.

Vojni stroj je bil ustvarjen za boj proti sovražnim letalonosilkam in naj bi letel blizu vodne površine ter se tako izognil sovražnim radarskim sistemom.

Ladijsko pokopališče v Murmansku – Rusija je za “upokojitev” nekaterih svojih ladij ustanovila nekaj “ladijskih pokopališč” v Arktičnem in Tihem oceanu. Morda najbolj prepoznavno ladijsko pokopališče se nahaja v bližini pomorskega oporišča ruske Severne flote v Olenji Gubi v Murmanski regiji. Tam počiva na desetine “upokojenih” ladij in celo podmornic, ki so končale aktivno vojaško službo.

Rudnik diamantov v Jakutiji – Sovjetski geologi so v petdesetih letih prejšnjega stoletja v Jakutiji odkrili ogromne zaloge diamantov. Legenda pravi, da so ob življenjsko pomembnem odkritju v Moskvo poslali šifrirano sporočilo: “Pokadili smo pipo miru. Tobak je odličen.” Od tod tudi ime diamantne jame, ki naj bi svoje ime dobila po kodiranem sporočilu.

Diamantna jama “Mir” je postala ogromna: globoka je bila več kot 500 metrov in je imela premer 1 200 metrov. Na neki točki sta razvoj in vzdrževanje jame postala nevarna, zato jo je lastnik zaprl in se odločil za novejši način pridobivanja diamantov.

Velikanski odprti rudnik, v katerem so pred opustitvijo pridobivali diamante v vrednosti približno 17 milijard dolarjev. V poznejših letih so arhitekti poskušali uporabiti odprto jamo za zasnovo projekta futurističnega mesta pod kupolo, vendar jim načrti niso uspeli in rudnik je še danes zapuščen.

Svetilnik na otoku Sahalin – Ta veličastni zapuščeni svetilnik je že vrsto let turistična znamenitost. Svetilnik, ki so ga zgradili Japonci pred zadnjimi dnevi druge svetovne vojne, stoji na rtu Aniva na enem od najbolj nedostopnih krajev otoka.

Obiskovalci pravijo, da bo obisk svetilnika kmalu postal nevaren, saj so številni njegovi deli začeli intenzivno propadati.

Mesto duhov v Magadanu – Mesto duhov Kadikčan so zapustili vsi prebivalci, potem ko so se oblasti odločile zapreti bližnje rudnike po hudi nesreči, v kateri je umrlo šest delavcev. Ostanki mesta, ki so ga zgradili zaporniki gulaga v 40. letih prejšnjega stoletja, stojijo kot stražarji na tem srhljivem območju. Čeprav je bilo mesto duhov leta 2010 razglašeno za izpraznjeno, so redki popotniki poročali, da so opazili nekaj prebivalcev, ki mesta niso hoteli zapustiti.

Hadronski trkalnik v Moskovski regiji – V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so sovjetski znanstveniki načrtovali gradnjo hadronskega trkalnika za preučevanje delcev. Projekt je zahteval veliko kopanja: pod mestom Protvino v Moskovski regiji so zgradili ogromne predore. Ko je projekt po razpadu Sovjetske zveze in posledičnem pomanjkanju sredstev zastal, so opustili tudi predore. Ležijo 60 metrov globoko in so dolgi več kot 20 kilometrov, kar privablja ljubitelje industrijskega turizma, ki se vanje spuščajo na lastno odgovornost.

Hidroelektrarna na Altaju – Hidroelektrarno Čemalskaja je leta 1935 zgradilo približno 700 zapornikov. Leta 2010 se je na elektrarni zgodila nesreča; objekt je bil delno poplavljen. Od takrat elektrarna ne obratuje. Občasno zapuščeno elektrarno obiščejo turistične skupine.

Vila Porr v Primorsku – V mestu Primorsk v Kaliningrajski pokrajini stoji vila s strašljivim videzom. Zgrajena je bila okoli leta 1905, ko je bilo mesto znano po nemškem imenu Fischhausen.

Njen lastnik, uspešen poslovnež, je kupil več kot 100 hektarjev zemljišča in zgradil vilo s 13 sobami, kletjo in podstrešjem. Ko je mesto po drugi svetovni vojni postalo sovjetsko ozemlje, so stavbo prenesli na sovjetsko obrambno ministrstvo in jo spremenili v sanatorij, kjer so zdravili tuberkulozo. Danes vila stoji zapuščena in srhljiva ter spominja na zakleto hišo iz tipične grozljivke./LN/ vsebina s spletne strani Russia Beyond/

Kratka predstavitev Rusiji – Rusija je čezcelinska država, ki obsega velik del severne Evrazije. S površino 17.075.400 km² je Rusija največja država na svetu in obsega skoraj dvakrat toliko ozemlja kot naslednja največja država, Kanada; tako poseduje velike zaloge mineralnih in energetskih virov. Po prebivalstvu je Rusija na devetem mestu med državami sveta (največ jih ima Kitajska, in sicer prek, 1,5 milijarde).

Današnja Ruska federacija je formalno naslednica RSFSR, največje zvezne republike, ki je zavzemala veliko večino površine, prebivalstva in industrijske proizvodnje nekdanje Sovjetske zveze, takrat ene od dveh svetovnih velesil, po kateri je sedanja Ruska federacija podedovala tudi vse statuse v mednarodni skupnosti, torej v mednarodnih organizacijah in diplomaciji, vključno s stalnim sedežem v varnostnem svetu OZN in celotnim jedrskim arzenalom.

Od razpada Sovjetske zveze naprej si Rusija prizadeva povrniti nekdanjo vlogo v svetu, še zlasti pa v svojem bližnjem sosedstvu ali zamejstvu, kakor imenujejo nekdanje republike Sovjetske zveze, ki so se okoli leta 1991 osamosvojile in kjer še živi velik delež Rusov oziroma prebivalcev, ki uporabljajo ruščino kot svoj prvi ali drugi jezik. Vpliv Rusije v svetu je sicer znaten, a še vedno daleč od tistega iz časov bivše Sovjetske zveze.

Federalni subjekti Rusije, imenovani tudi subjekti Ruske federacije ali preprosto kot subjekti federacije so sestavne enote Rusije, njene najvišje politične enote po ustavi Rusije.

Od 18. marca 2014 Rusko federacijo po ustavi sestavlja 85 zveznih subjektov. Dva, ki se nahajata na polotoku Krim, Sevastopol in Republika Krim, nista mednarodno priznana kot del Rusije. Kaliningrajska oblast je edini zvezni subjekt, geografsko ločen od preostale Ruske federacije z drugimi državami.

Po ruski ustavi Rusko federacijo sestavljajo republike, okraji, oblasti, avtonomna mesta, avtonomna oblast in avtonomna okrožja, ki so vsi enakopravni subjekti Ruske federacije.

Tri ruska avtonomna mesta (Moskva, Sankt Peterburg in Sevastopol) imajo status mesta in ločenega zveznega subjekta, ki ga sestavljajo druga mesta (Zelenograd, Troick, Kronstadt, Kolpino itd.) znotraj vsakega zveznega mesta, pri čemer ostajajo starejše strukture poštnih naslovov.

Leta 1993 je Ruska federacija obsegala 89 zveznih subjektov. Do leta 2008 se je število zveznih subjektov zaradi več združitev zmanjšalo na 83. Leta 2014 sta Sevastopol in Republika Krim postala 84. in 85. zvezna subjekta Rusije./LN/