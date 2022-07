Fajonova v Kijevu; Čemu, in zakaj?

Kijev, 27. julija 2022 – Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je danes, 27. julija na obisku v Kijev. Kot piše v objavi STA, in sicer je odpotovala tja z namenom, da izrazi politično in praktično podporo Slovenije Ukrajini in njenim pogumnim ljudem, kar je objavila Fajonova objavili tudi na svoje tviter profilu,

Po Berlinu in Zagrebu je to tretji dvostranski obisk Fajonoce v tujini od nastopa vlade premierja Roberta Goloba.

Slovensko veleposlaništvo v Kijevu je njen obisk (se razume je moraalo) pospremilo s tvitom, da zunanja ministrica s svojo prisotnostjo v Kijevu izkazuje podporo in solidarnost Slovenije z Ukrajino.

In tako je 15. marca 2022 tvitnila Fajonova, ki je bila takrat le predsednica opozicijske stranke SD:

-Med kolegi @spdbt v @Bundestag so odzivi na obisk Janše v Kievu mešani, od napačnega signala do znamenja solidarnosti. A s prevladujočo oceno, da je škoda, ker je med prvimi na obisku prav zaveznik ta istih rušiteljev miru, demokracije. Farsa, da bi pozabili, na kateri strani so.

Takrat – 15. marec 2022 – je še zapisala:

“Ne bomo in ne smemo pozabiti, na kateri strani so bili v preteklosti Orban, Le Pen, Kacinski, AFD, Janša. To so avtokrati, to so anti demokrati, rušitelji demokracije. Delajo to, kar je delal Putin leta. Že sledi o pretakanju denarja so in povedo veliko”.

Kot kaže Fajonova misli, da živimo v kameni dobi in da njeni nedomišljeni tviti niso ohranjeni. Da se ve! Vse se hrani! (Tudi to, kar je tvital Janez Janša, se hrani!)

No, in še to! Čemu in zakaj je Fajonova zdaj obiskala Kijev, ve le ona. Dejstvo je namreč, da v tem trenutku od tega nima veliko, ne Ukrajina, kaj šele Slovenija.

Če bi se Fajonova odpravila v imenu MZZS – https://twitter.com/MZZRS – v Rusijo k ruskemu kolegu Sergeju Lavrovu, bi bil njen obisk zagotovo vreden odmeva. Današnje potovanje Fajonove v Kijev pa bo na njeno žalost odmeval le domačih medijih in družbenem omrežju ter nejem tviter profilu https://twitter.com/tfajon, kot plehka samohvala. /LN/