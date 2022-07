O zgodovinskem mostu, ki povezuje Hrvaško in Hrvate s pomočjo EU, Slovenca in Kitajcev

Hrvaška, 27. julij 2022 – Hrvaška je včeraj, 26. julija, ves dan postavljala zgodovinski dosežek, in sicer predaje svojemu namenu most, ki zdaj povezuje kopno Hrvaške z otokom Pelješac.

Most bo korenito posegel v turistični in drugi razvoj Hrvaške, saj bo jug Hrvaške (Dubrovnik, Pelješac Korčula) povezal neposredno. Pelješki most zdaj torej povezuje celotno državo, kar pomeni, njen del juga, prvič v zgodovini kot samostojna država, ni več ločen od matice (Zagreb, Split).

Novi Pelješki most, ki preči Pelješki kanal med Komarno na severnem kopnem in polotokom Pelješac zdaj omogoča, da se bo obšlo mejna prehoda s sosednjo Bosno in Hercegovino pri Neumu (BiH), oz. bo del juga ozemlja Hrvaške (Dubrovnik, Pelješac Korčula…) dostopen neposredno preko novega mostu.

Most je dolg 2,4 kilometra in visok 55 metrov, na njem so štirje prometni pasovi.

Glavni projektant mostu je bil slovenski inženir Marjan Pipenbaher, gradbena dela je izvedla kitajska družba China Road and Bridge Corporation, in sicer za (vsaj takšni so trenutno javni podatki) 525 milijonov evrov. K temu je EU prispevala 357 milijonov evrov razliko pa bo financirala država Hrvaška.

In kaj imamo od tega mostu Slovenci? Pravzaprav nič! No, le toliko, da se lahko pohvalimo, da bil glavni arhitekt mostu slovenski inženir Marjan Pipenbaher in to je tudi vse, saj so ga slavnostni hrvaški govorci celo spetegeledali.

Zanimivo, da so včeraj vsi slovenski mediji z velikim pompom predstavili ta dosežek naših južnih sosedov, ki jim je glavnino projekta financirala EU, projektiral Slovenec, gradili Kitajci Hrvati pa se lastniki in uporabniki mostu, ki jih bo povezoval.

In zakaj smo ta hrvaški dosežek objavili tudi mi? Zato, da pohvalimo hrvaško diplomacijo, ki dokazuje, kako je treba delovati v EU, in ne kot “slovenceljni”, ki svoj zgodovinskih infrastrukturni projekt DRUGI TIR (ta je zelo pomemben – drugi tir – tudi za EU) financirajo sami, oz. z najetimi krediti./JT/