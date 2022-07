Huawei predstavil svojo najtanjšo športno zapestnico – Band 7

Ljubljana, 28. julija 2022 – Huawei je predstavil svojo najtanjšo športno zapestnico do zdaj, Band 7. Zapestnica je opremljena z velikim zaslonom in celovitimi funkcijami spremljanja zdravja. Udobje nošenja zagotavljata debelina vsega 9,99 mm in teža 16 gramov. To ji daje vlogo popolne naprave za 24-urno spremljanje telesne dejavnosti in zdravja ter odkrivanje novih oblik zdravega in aktivnega življenjskega sloga.

Velik zaslon za vrhunsko izkušnjo – Huawei Band 7 se ponaša z 1,47-palčnim zaslonom AMOLED FullView ločljivosti 194 x 368, zavidljivo pa je tudi 64,88-odstotno razmerje med zaslonom in ohišjem. Izbrana zaslonska tehnologija zagotavlja večjo jasnost informacij, medtem ko velikost pripomore, da jih sočasno prikazuje več. Ozki robovi, 2,5D ukrivljeno steklo in prenovljen uporabniški vmesnik medtem zagotavlja izjemno uporabniško izkušnjo.

Pametna zapestnica Huawei Band 7 je na voljo v črni, rožnati in zeleni barvi, da jo lažje kombinirate s priljubljenim modnim slogom. Ohišje iz steklenih vlaken z nežno »kovinsko« teksturo v kombinaciji z mehkim in koži prijaznim paščkom pa ustvarja mladostni videz, ki narekuje trend v oblikovanju nosljivih naprav.

Varujte zdravje s stalnim spremljanjem vitalnih znakov – Profesionalne funkcije spremljanja zdravja so najbolj priljubljene med uporabniki pametnih nosljivih naprav. Zahvaljujoč optimizirani strojni opremi temelječi na tehnologiji Huawei TruSeen 4.0, Huawei Band 7 podpira celodnevno spremljanje ravni kisika v krvi (SpO2) . Ta izredno pomemben podatek beleži ves čas in sproži alarm v primeru, da je raven prenizka. Poleg tega zagotavlja še neprekinjeno, sprotno in natančno spremljanje srčnega utripa, spanja, stresa in menstrualnega ciklusa ter uporabnika obvesti v primerih, da je srčni utrip v mirovanju previsok ali prenizek.

Nova zapestnica na podlagi vključene tehnologije Huawei TruSleep ustrezno analizira kakovost spanja in prepozna šest najbolj pogostih težav, kot so med drugim rahel spanec, pogosto zbujanje, prezgodnje prebujanje in nepravilen urnik spanja. Tehnologija TruRelax pa zagotavlja stalno spremljanje ravni stresa in sposobnost, da v primeru potrebe predlaga dihalne vaje za sproščanje.

Huawei je v pametno zapestnico Band 7 vključil tudi priljubljeno funkcijo deteljice zdravega življenja (Healthy Living Shamrock) . Ta omogoča aktivno upravljanje zdravja prek zastavljenih ciljev, ki spodbujajo razvoj zdravih navad.

Nadgrajene profesionalne funkcije beleženja vadb – Analiza zbranih podatkov o telesni dejavnosti je ključna funkcija vsake pametne nosljive naprave. Pametna zapestnica Huawei Band 7 je v ta namen opremljena z ekskluzivnim algoritmom Huawei TruSport, ki vsak trening teka oceni iz znanstvenega in kvantitativnega vidika. Tako imenovani indeks tekaških sposobnosti RAI namreč na podlagi analize podatkov o srčnem utripu, tempu, razdalje, frekvence korakov in drugih večdimenzionalnih podatkov, razvrsti sposobnosti tekača in omogoča vizualizacijo napredka pri treningu.

Pametna zapestnica Huawei Band 7 se prinaša tudi povsem novo izkušnjo spremljanja telesne dejavnosti z 11 profesionalnimi načini vadbe, kot so tek v prostorih in na prostem, kolesarjenje in preskakovanje vrvi ter 85 prilagojenih vadbenih načinov, med katerimi najdete različne oblike telesnih vadb, iger z žogo in plesa.

Poleg tega lahko na pametni zapestnici Huawei Band 7 upravljate glasbo[1], daljinsko prožite kamere na pametnem telefonu[2], spremljate obvestila ter uporabljate funkcije vremenske napovedi, budilke, štoparice, svetilke, glasovnega pomočnika in še veliko drugih.

Pametna zapestnica Huawei Band 7 je v Sloveniji že na voljo, in sicer po maloprodajni ceni 59 €.

Morda niste vedeli – Huawei je sicer nedavno predstavil še vrsto drugih izjemnih naprav. Najprej sta tu prenosna računalnika MateBook D 16 in MateBook 16s. Sledijo še inovativni zložljiv telefon Mate Xs 2, telefona srednjega razreda Huawei nova Y70 in Huawei nova Y90 ter za ljubitelje glasbe in dobrega zvoka brezžične slušalke FreeBuds Pro 2. /LN/Huawei/

m.