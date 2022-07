Slovenska južna meje prepušča vse več ilegalcev

Slovenija, 29. julij 2022 – Pritisk na slovensko južno mejo to poletje še vedno narašča. Tujci mimo rednih mejnih prehodov prehajajo našo mejo skriti v tovornih vozilih, preko gozdov in rek.

Tako je na mejni prehod Obrežje je pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak, ki je bil namenjen v Italijo in je prevažal koruzo.



Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in pri pregledu tovornega dela odkrili 21 državljanov Bangladeša, ki so se skriti med tovorom

poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.



Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju PP Metlika (Bojanja vas) izsledili in prijeli devet državljanov Irana, na območju PP Črnomelj (Vukovci) državljana Kameruna in državljana Burundija in na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova) 19 državljanov Burundija, 12 državljanov Somalije, osem državljanov Kube, državljana Bangladeša, državljana Sirije, državljana Alžirije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.



Kljub vsemu dogajanju na naših mejah ter v notranjosti države, aktualna vlada hiti z umikanjem ograj ter krhanjem nadzora na mejah, ukinjanjem avtocestne policije, ki nadzira notranjost države in je odsedaj skrbela tudi za varnost na preobremenjenih avtocestah in lovila kršilce ter tudi ilegalce po notranjosti države. Avstrijska policija pa medtem izvaja schengenski nadzor na naši severni meji./ML/