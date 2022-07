Novi Huawei MatePad prinaša pametno pisarno prihodnosti

Ljubljana, 30. julij 2022 – Podjetje Huawei je predstavilo novo generacijo tabličnega računalnika serije MatePad, v prvi vrsti namenjenega pisarniškemu delu in izobraževanju. Novi in izboljšani Huawei MatePad 10.4, ki je združljiv z digitalnim pisalom Huawei M-Pencil (2. generacije) in široko paleto aplikacij za beleženje, podpira bogat ekosistem z več pametnimi funkcijami, s čimer se postavlja kot najboljša izbira za produktivno in izobraževalno orodje.

Novi Huawei MatePad prinaša napredek na vseh področjih. Ker je tanek in prenosljiv, uteleša lepoto minimalizma, hkrati pa združuje ergonomijo in tehnološko estetiko, posledica česar je ravnovesje med videzom in uporabniško izkušnjo. Opremljen z 10,4-palčnim zaslonom Huawei FullView z ločljivostjo 2K, je MatePad narejen tako, da zagotavlja boljšo kakovost slike pri najrazličnejših vsebinah. Opremljen je tudi s profesionalno uglašenimi zvočniki Harman Kardon, ki jih odlikuje visoka amplituda; močni in globlji nizki toni spremenijo tablični računalnik v pravi bas zvočnik. Če se ozremo na periferne naprave, nova generacija pisala M-Pencil ne prinaša le pristnejšega občutka pri pisanju, ampak služi tudi kot močno orodje za prikaz sodelovanja na več zaslonih in med več napravami. Kot pametna pisarniška in izobraževalna tablica, Huawei MatePad uporabnikom omogoča večjo produktivnost in ustvarjalnost, kar pripomore k boljši učni izkušnji.

Zaslon z izjemno visoko ločljivostjo za bolj doživeto izkušnjo

Poenostavite zapletenost – Huawei MatePad je naprava, ki združuje tehnologijo in estetiko, s čimer nadaljuje minimalistični oblikovalski jezik serije. Ponaša se z zaslonom FullView, ki prekriva kar 84 odstotkov površine ohišja, prav tako pa na robovih in zadnji ploskvi nima izpostavljenih anten. Uporabnikovo pozornost naravno usmeri na vsebino zaslona. MatePad obdaja mikro-ukrivljen okvir, zaradi katerega je naprava videti tanjša in omogoča, da se tablica bolje prilega roki ter omogoča udobnejši oprijem.

V obdobju, ko je udobna uporabniška izkušnja izjemnega pomena, je Huawei MatePad opremljen z zaslonom z ločljivostjo 2K, ki prikazuje bolj podrobno in kakovostno grafiko, kar zagotavlja osupljivo vizualno izkušnjo. Poleg tega se lahko nov tablični računalnik pohvali z dvema certifikatoma TÜV Rheinland – Low Blue Light in Flicker Free – ki potrjujeta njegovi pomembni lastnosti zmanjšanega vpliva zaslona na oči in popolne zaščite oči.

Kombinacija programske in strojne opreme učinkovito poveča produktivnost

Huawei MatePad je opremljen z digitalnim pisalom M-Pencil druge generacije, ki uporabnikom prinaša bolj realistično izkušnjo pisanja za celovito izboljšanje delovne in učne učinkovitosti. Beleženje pa na še višjo raven ponesejo orodja Huawei FreeScript, Annotate in Take snippet, s katerimi je rokopisni vnos bolj učinkovit in priročen.

Pametna tipkovnica Huawei podpira povezljivost Bluetooth in ima 1,3-milimetrski hod tipk, ki pisarniškim uslužbencem in študentom nudi udobno in odzivno izkušnjo tipkanja, tudi če tipkate z dvema rokama dlje časa. Nove kombinirane funkcije bližnjic poskrbijo za hitrejše delo, še posebej pa do izraza pridejo pri rokovanju s kompleksnimi dokumenti. Huawei je pri novem MatePadu optimiziral tudi kazalec miške, s katerim se zdaj lahko pomaknete nad ikone aplikacij in si ogledate vsebino vsake, ne da bi jo morali odpreti.

Da bi ustvarili bolj učinkovito in priročno pisarniško izkušnjo, ima Huawei MatePad funkciji Multi-Window in App Multiplier. Prva omogoča prikaz do 4 aplikacij na zaslonu hkrati, druga pa izvajanje dveh opravil v eni aplikaciji.

Brezmejna interakcija v vseh scenarijih

Huawei si že vrsto let uspešno prizadeva dvigniti pisarniško delo na višjo in pametnejšo raven. Huawei MatePad se v to filozofijo odlično vklaplja, saj se zmore brezšivno povezati z drugimi napravami Huawei. Povezava s pametnim telefonom uporabnikom omogoča enostaven prenos dokumentov med napravama, povezava z namiznim oziroma prenosnim računalnikom pa prosto prenašanje vsebin ter skupno rabo tipkovnice in miške. Z uporabo zrcalnega načina (Mirror mode), razširjenega načina (Extend mode) in načina sodelovanja (Collaborate mode) boste opremljeni za še bolj učinkovito delo in ustvarjanje brez omejitev.

Čist in močan zvok, zasnovan za sestanke in spletna predavanja

S svojimi karakteristikami se novi Huawei MatePad odlično znajde v vseh scenarijih in okoljih – v pisarni, pri predavanjih in tudi večpredstavnostnih zabavnih vsebinah, kot so videi, glasba in igre. Veliko zaslug za to gre kompaktni zasnovi s sistemom štirih zvočnikov, ki so jih uglasili strokovnjaki podjetja Harman Kardon.

Zvok, ki prihaja iz tabličnega računalnika je kristalno jasen, trije mikrofoni pa v kombinaciji s Huaweievo tehnologijo odpravljanja hrupa poskrbijo, da je glas govorca vedno razločen. Algoritmi so namreč sposobni razločiti med glasovi in okoliškim hrupom, kjer slednje nato filtrirajo in poskrbijo za boljšo komunikacijo pri video in glasovnih klicih.

Čeprav ima lahko in tanko zasnovo, je Huawei MatePad vseeno zelo zmogljiv. Njegova ogromna baterija s 7250 mAh lahko ostane v stanju pripravljenosti do 28 dni in omogoča do 12 ur neprekinjenega lokalnega predvajanja videa v visoki ločljivosti 1080p. Poleg tega podpira hitro polnjenje SuperCharge z močjo 22,5 W, pri katerem se baterija popolnoma napolni v vsega 2,5 ure.

Morda niste vedeli – Huawei je sicer nedavno poleg tabličnega računalnika MatePad 10.4 predstavil še vrsto drugih novih naprav. Najprej je tu zložljivi telefon Mate Xs 2, ki mu sledita telefona srednjega razreda Huawei nova Y70 in Huawei nova Y90, tablica z zaslonom z e-črnilom MatePad Paper, za zahtevnejše uporabnike inovativna prenosna računalnika MateBook 16s in MateBook D 16 s 16-palčnim zaslonom, ljubitelji glasbe in dobrega zvoka pa bodo pozdravili brezžične slušalke FreeBuds Pro 2.