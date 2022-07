Turizem: Tretjina vseh prenočitev v prvi polovici leta ustvarjenih v juniju

V prvem poletnem mesecu letošnjega leta so v turističnih nastanitvenih obratih zabeležili 795.000 prihodov turistov. Ustvarili so okoli 2 milijona prenočitev, skoraj dvakrat toliko kot v prejšnjem juniju. Turisti so največkrat prenočili v občini Piran, sledile so občine Ljubljana, Bled in Bohinj.

Več kot milijon prenočitev tujih turistov

Turistični nastanitveni obrati so poročali o nekaj več kot 351.000 prihodih domačih turistov in skoraj 879.000 njihovih prenočitvah, kar je za približno četrtino več kot junija lani.

Prihodov tujih turistov je bilo približno 444.000, ustvarili so nekaj manj kot 1,1 milijona prenočitev. Vrednosti so se s tem približale ravni pred epidemijo.

Četrtino tujih prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije

Prenočitve tujih turistov so predstavljale 56 % vseh prenočitev, največ so jih ustvarili turisti iz Nemčije, skoraj 272.900. Sledili so jim turisti iz Avstrije (102.700 ali 9 %), Italije (6 %), Madžarske in Češke (iz vsake po 5 %).

Tretjina prenočitev v gorskih občinah

Z vidika vrst turističnih občin je bilo v tem mesecu največ turističnih prenočitev v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (632.300 ali 32 % vseh prenočitev turistov). Sledile so obmorske (432.100 ali 22 %), zdraviliške (18 %) in druge občine (12 %) ter Ljubljana (10 %) in mestne občine (6 %).

Hoteli ostajajo najbolj priljubljena vrsta nastanitvenega obrata

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (skoraj 738.700 prenočitev ali 37 % vseh prenočitev), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (24 % vseh prenočitev) ter kampi (18 % vseh prenočitev).

V prvi polovici leta 2022 več kot 6 milijonov prenočitev turistov

Od začetka januarja do konca junija je Slovenijo obiskalo okoli 2,3 milijona turistov. Ustvarili so nekaj več kot 6 milijonov prenočitev, kar je približno 4,3 milijona več kot v istem obdobju lani. Največ prenočitev je bilo v občini Ljubljana (729.400), sledile so občine Piran (703.300), Kranjska Gora (402.700) in Bled (325.300).

Domači turisti so v prvi polovici leta ustvarili 2,8 milijona prenočitev oz. 47 % vseh prenočitev, tuji pa 3,2 milijona oz. 53 % vseh. Domači turisti so največkrat prenočili v občini Piran, tuji pa v Ljubljani./Vir:SURS