New York razglasil izredne razmere za javno zdravje zaradi številnih okužb z virusom opičjih koz

ZDA/New York, 1. avgust 2022 – Mesto je New York zaradi izbruha opičjih koz razglasilo izredne razmere na področju javnega zdravja. Župan Eric Adams in komisar ministrstva za zdravje dr. Ashwin Vasan sta to objavila v soboto 30. julija. Kot poroča VOA sta v skupni izjavi sporočila, da je “mesto New York trenutno epicenter izbruha in da se ocenjuje, da je približno 150.000 Newyorčanov trenutno lahko izpostavljenih opičjim kozam.”

“V zadnjih nekaj tednih smo čim hitreje razširili doseg in dostop do cepiv in zdravljenja, da bi bili ljudje varni,” sta še dodala. »Še naprej bomo sodelovali z našimi zveznimi partnerji, da zagotovimo več odmerkov cepiv, takoj ko bodo ta na voljo. S tem izbruhom se je treba soočiti z nujnostjo, ukrepanjem in sredstvi, tako na nacionalni kot svetovni ravni, in ta razglasitev izrednih razmer na področju javnega zdravja odraža resnost trenutka.

Ob tem je v petek, 29.julija, guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul izdala izvršni ukaz o razglasitvi izrednih razmer v državi zaradi izbruha opičjih koz. V svojem izvršnem ukazu je Hochul zapisala, da je več kot eden od štirih primerov opičjih koz zaznan prav v zvezni državi New York. Njena izjava je tudi povečala število zdravstvenih delavcev, ki lahko dajejo cepiva proti opičjim kozam.

Geografska porazdelitev potrjenih primerov opičjih koz, o katerih je WHO poročala ali jih je identificirala iz uradnih javnih virov, med 1. januarjem in 22. junijem 2022/

Kot je znano je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) izbruh opičjih koz razglasila za javnozdravstveno nevarnost mednarodnega pomena.

Vodja Svetovne zdravstvene organizacije dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus je pred kratkim dejal, da medtem ko je 98 % primerov opičjih koz po svetu »med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, lahko vsakdo, ki je izpostavljen, dobi opičje koze, zato WHO priporoča, da države sprejmejo ukrepe za zmanjšanje tveganja prenosa na druge ranljive skupine, vključno z otroki, nosečnicami in osebami z oslabljenim imunskim sistemom.

Tedros je dejal: “Poleg prenosa s spolnim stikom se opičje koze lahko širijo v gospodinjstvih prek tesnega stika med ljudmi, kot je objemanje in poljubljanje, ter na okuženih brisačah ali posteljnini.”

Okužbe z virusom opičjih koz v Sloveniji – V Evropi in Severni Ameriki od začetka maja beležijo več primerov okužb z virusom opičjih koz, ki se sicer pojavlja v tropskih gozdnatih predelih v Centralni in Zahodni Afriki. Primeri okužbe z virusom opičjih koz so bili potrjeni tudi v Sloveniji. Virus, ki povzroča opičje koze, je soroden virusu, ki je povzročal črne koze.

In še navodila za okužene in izpostavljene osebe, ki jih je objavila naš NIJZ:

