Od 2. avgusta je možna prijava za upravičence do izobraževanja, starih 55 let in več, za pridobitev pravice do digitalnega bona

Ljubljana, 2. avgust 2022 – Na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo je od danes, 2. avgusta 2022 objavljen (v xlsx – formatu AKTIVNA POVEZAVA) seznam izvajalcev izobraževanj za osebe, stare 55 let in več

Kot sporočajo se upravičenci do izobraževanj lahko prijavijo do zapolnitve prostih mest (koliko je teh mest v objavi za prijavo ni navedeno), in sicer direktno pri izbranih izvajalcih izobraževanj po vseh slovenskih statističnih regijah, neodvisno od stalnega bivališča.

Dobro je vedeti, da se bodo stari od 55 let in več lahko subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc udeležili do 30. novembra 2022.

Posameznik v državi se lahko prijavi zgolj na eno prosto mesto. Izobraževanja bodo trajala 12 ur, za upravičenost do digitalnega bona pa bo obvezna prisotnost v obsegu vsaj devet ur.

Kot je znano, je opravljeno neformalno izobraževanje, namenjeno starim 55 let in več, predstavlja pa pogoj za koriščenje dobroimetja digitalnega bona ’22, ki udeležencem omogoča nakup računalniške opreme v vrednosti 150 evrov

Več informacij od drugih postopkih pridobitve bona in izrabe istega na voljo na spletni strani Službe vlade za digitalno preobrazbo. /./Janez Temlin/Foto LN – le ponazoritvena