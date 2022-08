Vredno je vedeti: 9 ključnih trendov na področju gradnje individualnih hiš

Ljubljana, 2. avgusta 2022 – Pandemija, podnebne spremembe, zahteve po bolj zdravem življenjskem slogu ter samooskrbi pa tudi rast življenjskega standarda, iz dneva v dan spreminjajo naše navade. Poleg načina druženja, dela in preživljanja prostega časa gre vpliv teh sprememb še korak dlje – pri podjetju PlanRadar, ki se ukvarja z digitalizacijo gradbeništva in vzdrževanja nepremičnin, so izpostavili 9 trendov, ki zaznamujejo leto 2022 na področju individualne stanovanjske gradnje. Nekateri izmed teh trendov so na slovenskem nepremičninskem trgu že vidni, nekateri pa naj bi se pridružili v bližnji prihodnosti, so sporočili iz družbe PlanRadar.

No, in oglejmo si 9 ključnih trendov na področju gradnje individualnih hiš, ki jih priporčajo pri podjetju PlanRadar, kar je vredno upoštevati pri gradnje individualnih nepremičnin v letu 2022 in seceda v prihodnjih letih.

1. Nova vrsta strank – Do sedaj so se za individualno gradnjo zanimali predvsem starejši in premožnejši ljudje. Danes na trgu individualnih gradenj in hiš po meri opažamo novo vrsto strank. Zlasti opažamo vse več mlajših poklicnih strokovnjakov, ki so odkrili, da lahko delajo na daljavo. Med njimi jih veliko dela v panogah, kjer je za opravljanje dela potreben le računalnik in dobra internetna povezava. Sedaj si lahko privoščijo gradnjo sanjskih domov izven Ljubljane in ostalih večjih slovenskih mest, kjer so zemljišča po navadi cenovno ugodnejša.

2. Nove lokacije za hiše po meri – Vzporedno s prejšnjim trendom tako opažamo, da ljudje iščejo zemljišča za gradnjo hiš po meri na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Zemljišča v Ljubljani in nekaterih drugih krajih dosegajo vrtoglave vrednosti. Tako si nakupa zemljišča v teh krajih marsikdo ne more več privoščiti, v zadnjih letih raste število tistih, ki se odločijo za veliko spremembo življenjskega sloga ter se odselijo v odročnejše kraje, bližje naravi ter stran od mestnega vrveža. Vse bolj očitno postaja, da se ljudje odločajo za gradnjo hiše kjer koli je to mogoče, če le je na lokaciji na voljo internetni priključek, kar jim bo omogočalo povezanost s svetom in tudi delo od doma.

3. Ekološke hiše ter možnost samooskrbe – Trajnost je danes za lastnike stanovanjskih nepremičnin vse pomembnejša ter hkrati prednostna naloga. Graditelji individualnih nepremičnin opažajo vse več strank, ki želijo energetsko učinkovite stavbe. Te so pogosto izdelane iz trajnostnih materialov (na primer les) ter v redkih primerih tudi iz bolj tradicionalnih materialov (na primer ročno izdelanih opečnih zidakov) in pogosto vključujejo solarne panele. Prav tako se je tudi v Sloveniji razširil trend samostojne pridelave hrane, kar mladi, ki so se pred kratkim preselili iz mesta na podeželje, izpostavljajo kot veliko prednost življenja na novi lokaciji.

4. Veliko naravne svetlobe – Še en velik arhitekturni trend pri gradnji individualnih hiš je obsežna uporaba naravne svetlobe. Ljudje zahtevajo več strešnih oken, oken v celotni višini sten in “odprtih razgledov”, ki posamezniku na vrtu omogočajo, da vidi skozi stavbo na drugo stran.

5. Modularne hiše – idealne pri hitri gradnji individualnih hiš – Vse več graditeljev individualnih nepremičnin zdaj sklepa partnerstva s podjetji za modularno gradnjo. Čeprav se na prvi pogled “modularna hiša po meri” morda sliši kot oksimoron, je mogoče po meri izdelano strukturo dopolniti z različnimi montažnimi elementi. Na primer, arhitekti lahko oblikujejo zelo edinstven dom, vendar vanj vključijo modularno kopalnico, ki je že vnaprej izdelana. To prihrani veliko časa in denarja v fazi gradnje. Tudi v Sloveniji število proizvajalcev modularnih objektov narašča iz dneva v dan, v ponudbi pa je tudi veliko rešitev iz tujine. Kupci izbirajo modularne hiše predvsem zaradi njihove hitre izvedbe, trajnostnega vidika, vnaprej znane cene, energetske varčnosti ter potresne in požarne varnosti.

6. Majhne hiše – Še en trend, ki ga opažajo številni graditelji individualnih hiš, so majhne hiše. Te strukture zagotavljajo prebivalcem vse elemente, ki jih potrebujejo za življenje, ne da bi za to potrebovali veliko zemljišča. Hiše, ki se zadnja leta gradijo v Sloveniji, so vse bolj racionalne, kar med drugim pomeni, da so tudi precej manjše, kot so jih naši starši in stari starši gradili v 60., 70. In 80. letih prejšnjega stoletja. Danes nova družinska hiša meri od 150 do 170 kvadratnih metrov, kar naj bi bila optimalna velikost za tri do petčlansko družino. Majhne hiše so lahko klasično grajene ali pa montažne ter tako še posebej privlačne zaradi nizkih stroškov gradnje.

7. Vključevanje zunanjega v notranje – Eden najpomembnejših trendov pri gradnji individualnih hiš je vse večje povpraševanje po zasnovah, ki prinašajo zunanjost v notranjost. Med pandemijo so se ljudje začeli zavedati, kako pomemben je stik z naravo, zlasti za duševno zdravje. Stranke iščejo zasnove, ki jim omogočajo odličen pogled na vrtove in zunanje prostore, ter drsna vrata, ki jim omogočajo, da vstopajo in izstopajo, ne da bi občutili veliko razliko med prostori.

8. Razporeditev dvorišč – Še en zanimiv trend, ki se ga morajo zavedati graditelji individualnih hiš, je vse večji interes za dvoriščne postavitve. Dvorišča, ki jih navdihujejo severnoafriške in španske hiše, omogočajo lastnikom, da razširijo svoje bivalne prostore okoli osrednjega vrtnega območja. Na ta način lahko na svoje vrtove gledajo z različnih zornih kotov, hkrati pa ohranjajo zasebnost pred zunanjim svetom.

9. Prilagodljivi prostori – Prilagodljiv prostor je tisti prostor, ki ga je mogoče zlahka preoblikovati za različne namene. Tudi to je delno navdihnila pandemija, ko smo ljudje svoje domove nenadoma začeli uporabljati kot pisarne, telovadnice, učilnice ali celo domače kinodvorane. Prilagodljiva zasnova sobe običajno vključuje veliko odprtega prostora – kar omogoča enostavno spremembo namembnosti. Vgrajene omare, zložljive mize in televizorji, nameščeni na steno, so pogoste značilnosti prilagodljivih sob.

Izzivi za graditelje hiš po meri

Gradnja individualnih hiš se danes sooča s številnimi podobnimi izzivi kot širša gradbena industrija, vključno z vprašanji, kot so:

veliko pomanjkanje surovin, na primer les, cement, steklo, kemikalije in kovine;

pomanjkanje delovne sile;

težave z dobavnimi verigami, logistiko in dostavo.

Sektor pa se še naprej sooča tudi s številnimi drugimi dolgotrajnejšimi izzivi – od gradbenih dovoljenj do komunikacije s strankami, nepričakovanih stroškov in omejenih proračunov. Pogosto morajo graditelji individualnih hiš pri vodenju svojega podjetja uporabiti enako ustvarjalnost kot pri načrtovanju hiš.

Bojan Petković, direktor podjetja PlanRadar za Jugovzhodno Evropo, poudarja: »Z digitalizacijo gradbeništva se srečujemo z najnovejšimi trendi, tako pri visokih gradnjah kot pri gradnji individualnih objektov. Opažamo, da se orodje PlanRadar vedno pogosteje uporablja pri gradnji individualnih objektov, ker lahko tako naročniki takoj dobijo predstavo, kako bo izgledal njihov bodoči dom, pa tudi za potrebe usklajevanja vseh aktivnosti izvajalcev in podizvajalcev, sledenja materialom, načrtovanja stroškov itd. Vidimo, da je trend individualne gradnje vse bolj prisoten tudi v Sloveniji in verjamemo, da se bo sčasoma kakovost in (nekaj manjka) ponudba še povečala tudi na tem področju, kjer lahko Slovenija še veliko ponudi.«

