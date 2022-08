SPIRIT Slovenija aktivno spodbuja inovacijsko aktivnost podjetij

Ljubljana, 4. avgust 2022 – Pravijo, da so Slovenci že od nekdaj veljali za inovativen narod, zato ne čudi, da je Slovenija vodilna med državami centralne in vzhodne Evrope po številu tako imenovanih skritih prvakov (hidden champions). To so zelo uspešna inovativna podjetja, ki so s svojimi prebojnimi rešitvami, tehnologijami in storitvami na svojem področju v samem svetovnem vrhu. Na SPIRIT Slovenija si z različnimi aktivnostmi prizadevajo drznim in tržno usmerjenim inovacijam odpirati vrata v širše slovensko, evropsko in svetovno okolje.

Slovenija predstavlja privlačno in spodbudno okolje za razvoj prebojnih inovacij na mednarodni ravni. Ključen deležnik pri sooblikovanju in koordiniranju slovenskega inovacijskega ekosistema, ki deluje v podporo podjetjem na področju inovativnosti in podjetništva, je javna agencija SPIRIT Slovenija. »Na agenciji se trudimo, da bi v ta ekosistem vključili čim širši spekter deležnikov, ki bi spodbudili pot inovacij v širše slovensko, evropsko in svetovno okolje z neposrednim vplivom na gospodarstvo in dodano vrednost,« poudarja Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija. Pri izvajanju podpornih aktivnosti se agencija aktivno povezuje tako z domačim podjetniškim ekosistemom kot tudi širše, tako na ravni državnih institucij kot na operativni ravni. Z veseljem si izmenjujejo znanje, dobre prakse, povezujejo podjetnike in še veliko več.

Sedež nacionalne kontaktne točke

»SPIRIT Slovenija je sedež nacionalne kontaktne točke za tretji steber v okviru programa Obzorje Evropa. Gre za večletni program Evropske unije za raziskave in inovacije, s proračunom v višini več kot 95 milijard EUR, ki se izvaja med leti 2021 in 2027,« pravi Rok Capl. Na agenciji vsem zainteresiranim ponujajo informacije o razpisih in programih v okviru Evropskega sveta za inovacije (European Innovation Council – EIC), evropskih inovacijskih ekosistemov (European Innovation Ecosystems – EIE) in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovation and Technology – EIT). »Podjetjem ponujamo poglobljene informacije o posameznih programih, usmeritvah pri pisanju projektnih prijav in izbornih postopkih ter jih vabimo, naj izkoristijo našo podporo prebojnim inovacijam za financiranje v okviru programa Obzorje Evropa.«

Evropski svet za inovacije (EIC) – Programi EIC so namenjeni podpori najbolj prodornim inovacijam oz. inovacijskim projektom. Omogočajo optimizirane povratne in nepovratne oblike financiranja ter podporne storitve za učinkovito pretvorbo inovacij v tržne izdelke. Usmerjeni so v zelo tvegane projekte, ki na trgu ne morejo pridobiti drugih oblik financiranja, izkazujejo pa velik potencial za uspeh na globalni ravni. Razpisi se izvajajo večinoma brez definiranih tematik – »bottom up« (EIC Open), deloma pa naslavljajo tudi strateške izzive (EIC Challenges), in sicer na vseh stopnjah razvoja inovacije (Iskalec/Pathfinder, Prehod/Transition, Pospeševalec/Accelerator).

EIC prodornim inovatorjem ponuja tudi tako imenovane poslovno pospeševalne storitve (BAS), s katerimi jih želi Evropska komisija dodatno podpreti in jim pomagati na poti do uspešne globalne komercializacije razvitih rešitev. S temi ukrepi gradijo t. i. EIC skupnost (EIC Community), ki še dodatno pripomore k hitrejši in uspešnejši komercializaciji razvitih rešitev in rasti podjetij na globalni ravni. Več o programih EIC

Evropski inovacijski ekosistemi (EIE) – Program EIE je usmerjen v razvoj inovacijskih ekosistemov v Evropski uniji. Namenjen je krepitvi povezovanja regionalnih in nacionalnih akterjev na področju inovacij ter podpori izvajanju skupnih čezmejnih inovacijskih programov držav članic in pridruženih držav. Obsega tako programe za izboljšanje mehkih veščin za inovacije kot tudi programe na področju raziskav in inovacij z vlaganji v razvoj in doseganje t. i. ciljnih destinacij. Programi se izvajajo preko javnih razpisov za projekte na razpisanih tematikah in javnih naročil za podporne storitve.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) – EIT že vse od leta 2008 krepi inovacijski potencial EU s povezovanjem izobraževanja, znanosti in gospodarstva. Močne skupnosti znanja in inovativnosti (Knowledge and Innovation Communities – KIC) na področjih globalnih družbenih izzivov povezujejo več kot 2.000 evropskih partnerjev iz izobraževalne, raziskovalne in gospodarske sfere. Inovacije spodbujajo preko razpisov, dogodkov in številnih izobraževanj, kjer so po zadnjih podatkih za 2019/2020 slovenske organizacije prejele 3,63 milijona evrov sredstev in s tem postavile Slovenijo na 7. mesto po pridobljenih sredstvih na prebivalca med EU državami. Več o programih EIT

Podpora podjetniškim potencialom zagotovljena – Po neuradnih podatkih je delež inovacijsko aktivnih podjetij v Sloveniji med 30 in 40 odstotkov, zato si država prizadeva podporno okolje za spodbujanje inovativnega podjetništva še bolj okrepiti in te številke izboljšati. Ključne aktivnosti bodo v prihodnjih letih usmerjene v sistemsko izboljšanje učinkovitosti in usklajenosti upravljanja področja raziskav, razvoja in inovacij, saj je inovativnost namreč eden najpomembnejših gradnikov gospodarstva.

SPIRIT Slovenija bo v sodelovanju z drugimi državnimi institucijami še naprej izvajal vse potrebne aktivnosti, da bo podjetniška podpora v Sloveniji kakovostna, sodobna in primerna za vse inovativne in ambiciozne ideje. »S sofinanciranjem in zagotavljanjem koordinacije, povezovanjem doma in v tujini, usposabljanjem ter zagotavljanjem standardov kakovosti delovanja podpornih institucij, želimo tudi v prihodnje zagotavljati globalno konkurenčno podporo za vse inovativne podjetniške potenciale,« še dodaja Rok Capl.