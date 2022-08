Okolico gradu Snežnik bo do nedelje zavzel festival Plavajoči grad

Stari trg pri Ložu, 5. avgusta – Okolico gradu Snežnik bo do nedelje 7. avgusta, zavzel deseti interdisciplinarni festival Plavajoči grad. Organizatorji so za štiri dneve in tri noči napovedali 245 dogodkov, od tega bo dve tretjini glasbenih, ostalo bo predstavljalo uprizoritvene umetnosti, delavnice in družinski program.

Na festivalu se bo predstavilo 150 skupin iz 31 držav Evrope, pa tudi Avstralije, Južne Amerike, Turčije, Izraela in Irana. Pred festivalom bo 80 scenografov in performerjev pripravljalo vizualne in performativne instalacije, ki se bodo zgledovale po kroniki gradu Snežnik.

Ena glavnih značilnosti Plavajočega gradu je prostorska umestitev odrov in predelava celotnega prostora v kilometrsko območje prizorišč, po katerih se porazgubijo obiskovalci. Letos bodo na 17 odrih, ki jih bodo postavili na skalah, v jamah, med drevesi, na vodi ali v grajskih sobanah, nastopili izvajalci world fusion, folk, jazz, elektronske in eksperimentalne glasbe, performerji punk kabareta, kantavtorji, cirkusanti, lutkarji, plesalci in akrobati.

Med nastopajočimi bodo kantavtorica Kate Young, ki v avtorsko glasbo vpleta škotski in bolgarski folk, Madela in Bask Elektruka, ki kombinirajo tradicionalno glasbo in elektroniko, Koiro duo ali Chapulines z južnoameriško glasbo ter Balkalar, Autetno in Dino Murtizani z balkansko glasbo.

Med domačimi izvajalci bo mogoče slišati trio Metoda Banka, Janeza Dovča in Gorana Krmaca, Sama Kutina z Borisom Magdalencem, Niko Solce, duo Aritmija in Wild Strings Trio. V uprizoritvenem delu pa bosta med drugim nastopila Kolektiv Narobov in Teatro Matita, ki bo uprizoril predstavo Biti Don Kihot.

Program bo potekal od jutra do večera, ob prizorišču bo urejena tudi možnost kampiranja, so sporočili organizatorji.

No, in tako je bilo včeraj, ko je deseti interdisciplinarni festival Plavajoči grad obiskal naš fotoreporter./LN/ Foto: Siniša Rančov/