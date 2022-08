O državi, ki ji vse bolj vladajo nevladniki

Ljubljana, 7. avgust 2022 – Predsednik vlade Robert Golob ne dela nič takšnega, kar ni povedal že v predvolilnih nastopih. Kot je znano, je takrat izrazil pripravljenost, vlado voditi z nevladniki, kar zdaj, ko je na oblasti, tudi počne.

Razlogi za takšno njegovo odločitev so trije:

Prvi je bil ta, da si je Golob s pomočjo uličnih podpornikov in javnega medija RTV Slovenija, v času vlade Janeza Janše, zagotovil podporo, da je Janša s svojo vlado strup za družbo in da ga je treba izločiti iz vodenja države.

Drugi razlog je ta, da Golobova koalicijska partnerja ne obvladujeta svojih področij z njim na čelu, saj je njihov skupni kadrovski potencial nedorečen in sestavljen iz ne prav uspešnih kadrov iz preteklosti, predvsem pa je neustrezen, da bi se kot tak lahko lotil vse bolj načete države, za katere pa, kar je res, ni kriva samo sedanja vladna garnitura, ampak stanje v Evropi in po svetu. No, o t. i. koalicijskih partnericah – Gibanja Svoboda , SD in Levica , ki sta pred volitvami zagotavljali korenite spremembe, pa je škoda besed.

, in , ki sta pred volitvami zagotavljali korenite spremembe, pa je škoda besed. Tretji razlog nedorečenega Golobovega ravnanja je treba iskati tudi v vladni kadrovski zasedbi, ki doslej v parlamentarno proceduro še ni poslala nobenega resnega zakona, ki bi omogočal vsaj koliko toliko resno urejanje prihajajočih težav, ki čakajo državo. Golob pa neurejeno stanje v državi, ki se kaže na kar nekaj področjih zamegljuje s tem, da se vse bolj podreja nevladnikom. Ti pa zdaj, ko so prejeli prvo tranšo finančnih nadomestil za podporo njegovi stranki na volitvah, po svoje klatijo neumnosti, in sicer kako oni rušijo vse, kar je narobe naredila prejšnja vlada. Da pa bi imeli svoj eno pravo nadomestno rešitev, ki bi bila ustreznejša od rešitev prejšnje vlade, pa je ne boste našli na nobenem področju njihovega vpletanja v vladanje Golobove vlade.

Stanje, ki nas obdaja, postaja vse boj kaotično. In celo tisti, ki so volili velikega rešitelja pred diktatorjem Janšo ugotavljajo, da je Golob vse bolj na ravni njihovega soimenjaka, ki mu je malo mar za urejenost. Gre seveda za goloba (tistega pisanega z malo začetnico) za katerega je pomembno le, da se nakrmi in nato s svojimi iztrebki onesnaži okolje, ki ga obvladuje.

Saj vemo, da želite, da se postavimo na Janševo stran. Ne, ne bomo se, kar nas boste nato uvrstili med janšiste. Naj se on brani sam, ker zato ne potrebuje t. i. medijskih “advokatov”. “Advokatov”, ki jih je imel Golob, tako pred, in jih ima tudi zdaj po volitvah.

Mi smo želeli zapisati le, da vlada dr. Roberta Goloba-NVO-ji ne bo dala ustreznih rešitev, ker ta povezava nima potrebnega znanja za vodenje države in da je njihov kadrovski potencial takšen, ki bo državo spet pripeljal na rob, a ne Kraški – čeprav je tudi ta nevaren.

Je pa res, da bo Golob in njegovi NVO-je, če bo šlo tako naprej, čez rob s svojimi dejani zrinili upokojence, delavce realnega sektorja ter podjetnike (mislimo le na prave in ne tiste, ki to nikoli ne bi smeli biti). To stanje nas bo pripeljalo do tega, da bo Slovenija postala provinca, tako EU, a žal tudi nekdanjega področja – Balkana, kjer imajo prave države, kar pa težko rečemo za Slovenijo glede na neurejeno stanje. No, to pa velja ne samo za to vlado, ampak vse, ki so »si«-vladale od leta 1991.

In kaj storiti? Najbolje bi bilo, da Golob preda oblast NVO-jem, ki bodo s svojimi samosvojimi rešitvami državo pripeljali do stanja, da se to zaspano ljudstvo zbudi in svoje gospodarje opozori, da ne pristaja na dvotirno vlado – Golob/NVO-ji.

Rekli boste, saj imajo večino v Državnem zboru. Res je! A je tudi res, da je to premalo, ko bo pragmatična – NE POLITIČNA – večina državljanov le ugotovila, da Golob slovenski vladni vlak pelje na tire ranžirne postaje in ne po tirih prihodnosti./J. Temlin/Foto: arhiv LN/