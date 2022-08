Huawei nova Y90 na voljo tudi slovenskim uporabnikom po ceni 269 evrov

Ljubljana, 8. avgust 2022 – Huawei sporoča, da tudi slovenske uporabnike že navdušuje vrhunski in hkrati cenovno dostopen telefon Huawei nova Y90. Huawei nova Y90 odlikuje napredna strojna oprema, izredna estetika in celovitejša interaktivna izkušnja, kar bo navdušilo predvsem mlade uporabnike. Na voljo pa je po priporočeni ceni 269 evrov.

Najnovejši Huaweiev telefon nudi občutek estetske simetrije. Hkrati ga odlikuje vrsta impresivnih funkcij, vključno s 17-centimetrskim (6,7-palčnim) zaslonom Huawei Edgeless FullView za poglobljeno vizualno izkušnjo, vrhunska baterija kapacitete 5000 mAh s 40-vatnim hitrim polnjenjem Huawei SuperCharge in pomnilnik velikosti 128 GB . Prav tako nudi impresivne fotografske zmogljivosti, saj se na zadnji strani bohoti velik fotografski sklop s kar tremi kamerami, med katerimi izstopa glavna z ločljivostjo 50 MP.

Veja vedeti, da s pomočjo algoritmov umetne inteligence ta med drugim podpira super nočni način in snemalni način, v katerem video sočasno zajemata sprednja in zadnja kamera.

Impresiven v vseh pogledih – Obliko novega pametnega telefona navdihujeta vesolje in duh neskončnega raziskovanja neznanega. Fotografski modul se oblikovno navezuje na Huaweievo zasnovo vesoljskega obroča (Space Ring), ki spominja na zvezdna vrata oziroma portale za prehod med svetovi v znanstvenofantastičnih filmih. Posebna lepota je skrita v podrobnosti. Matirana površina osrednjega fotografskega modula se koplje v svetlobi in sencah, medtem ko se hrbtna ploskev s teksturo bleščečega peska v sončni svetlobi lesketa in sveti kot zmrzal.

Pametni telefon Huawei nova Y90 časti naravo s klasičnimi barvnimi toni, ki prikazujejo lepoto in eleganco dneva in noči. Biserno bela in polnočno črna barva tako ustvarjata občutek naravne estetike, medtem, ko sta smaragdno zelena in kristalno modra kot umetniški deli, ki ju je izklesala narava, saj predstavljata veličasten pogled v miniaturni svet obsijan s sončno svetlobo .

Huawei nova Y90 je opremljen s 17-centimetrskim (6,7-palčnim zaslonom) FulIView, ki podpira frekvenco osveževanja do 90 Hz in frekvenco vzorčenja dotikov do 270 Hz. Zasnova in funkcije zaslona zagotavljajo nemoteno uporabniško izkušnjo in impresiven vizualni občutek ter poskrbijo, da bo vsako potovanje bolj zabavno. Poleg tega ima telefon okvirje ozke samo 1,05 mm , ki ustvarjajo 94-odstotno razmerje med zaslonom in ohišjem, to pa uporabnikom daje več prostora za vsebino, ne glede na to, ali gre za igro ali film. Če ste bolj navdušeni nad branjem, ima Huawei nova Y90 način za e-knjige in način za udobje oči, tako da lahko ljubitelji knjig berete več ur brez naprezanja oči.

Fotografske zmogljivosti, ki bodo osvojile družbena omrežja – Ker mladi nadvse radi delijo svoje življenjske trenutke na družbenih omrežjih bodo navdušeni nad snemalno možnostjo dvojnega pogleda, ko sta na zaslonu hkrati prikazana glavna in sprednja kamera ter prav tako nad brezhibnim preklapljanjem med njima. Na voljo so tudi številne video predloge in učinki, zato boste lahko novi telefon poleg za prenose v živo zlahka uporabili za vloganje.

Z odličnim fotografskim poreklom se Huawei nova Y90 izkaže tudi pri nočnem fotografiranju, kjer gredo zasluge glavni kameri s 50-milijonskim tipalom. Telefon ima funkcijo nočnega način Super Night Mode za zajemanje nočnih posnetkov, ki so svetli in jasni ter zagotavljajo višjo kakovost slike z več zajetimi podrobnostmi. V njem je uporabljen poseben algoritem umetne inteligence za zmanjševanje šuma z več okvirji, izboljšanje stabilnosti in večjo jasnost slike, kar uporabnike spremeni v profesionalne fotografe, specializirane za fotografiranje nočnih prizorov. Poleg tega je na voljo način AI Snapshot, ki inteligentno prepozna prizore gibanja in v realnem času prepozna amplitudo gibanja ljudi ali predmetov v prizoru. Napredni algoritem na osnovi teh podatkov nato prilagodi hitrost zaklepa za izjemno kakovost fotografije. Lahko vam celo uspe popolnoma ujeti skok pod košarkarskim obročem, nasmeh otroka, ki teče proti vam, in druge hitro minljive življenjske trenutke.

Za prikaz vsake podrobnosti pri fotografiranju je Huawei nova Y90 opremljen z glavno kamero visoke ločljivosti 50 MP za jasne in ostre slike. Skupaj z globinsko 2 MP kamero osvetli protagonista snemanja, hkrati pa obogati plasti zajete slike; medtem ko makro 2 MP kamera zajame vse jasno vidne podrobnosti mikroskopskega sveta. Telefon se ponaša še s sprednjo kamero z ločljivostjo 8 MP, ki podpira portretno segmentacijo in učinek bokeh za zameglitev ozadja, kar selfije dvigne na naslednjo raven. Funkcija Huawei Beauty Mode 5,1 pa je zaslužna za bolj naravne kožne tone in svetlejše fotografije in skupaj z algoritmi umetne inteligence ustvarja popolne selfije.

Vrhunska življenjska doba baterije in hitro polnjenje – Podaljšana življenjska doba baterije je bistvenega pomena za brezskrbno uporabo. Huawei nova Y90 je zaradi tega opremljen z veliko baterijo kapacitete 5000 mAh za celodnevno intenzivno uporabo pametnega telefona.

Na dolgih potovanjih se vam zna zgoditi, da boste imeli dostop električne vtičnice le za kratek čas, na primer med postankom na bencinski črpalki. V takšnih scenarijih potrebujete pametni telefon z izjemno močjo polnjenja, da kar najbolje izkoristite teh nekaj minut. Huawei nova Y90 podpira hitro 40 W polnjenje s tehnologijo SuperCharge , ki lahko samodejno usklajuje polnilno napetost in električni tok glede na napolnjenost baterije telefona ter pametno nadzoruje njegovo polnilno zmogljivost. Samo 10-minutno polnjenje vam bo zagotovilo več kot 2 uri uživanja v igricah , več kot 6 ur telefoniranja, 3 ure gledanja videoposnetkov na spletu, 20 ur poslušanja glasbe, več kot 2 uri navigacije oz. do 81 ur v stanju pripravljenosti. Tako boste imeli dovolj za početi tudi na zelo dolgem potovanju. Poleg tega je telefon opremljen s pomočnikom, ki skrbi za zdravje baterije. Inteligentno zaznava stanje baterije, nudi osem ravni zaščite med hitrim polnjenjem, trinajst ravni med polnjenjem in zaščito pred pregrevanjem priključka USB, zaradi česar je polnjenje pametno, hitro in varno.

Zahvaljujoč 128 GB velikemu pomnilniku je na voljo več kot dovolj prostora za hranjenje najljubših aplikacij, mobilnih iger, fotografij in video posnetkov ter drugih pomembnih datotek.

Pametno življenje s sistemom EMUI 12 – Za nadzor in sodelovanje med napravami z operacijskim sistemom EMUI 12 je na volji preprosta in inovativna metoda povezave, ki temelji na principu »povleci in spusti«. V vmesniku »super naprave« (Super Device) je ikona pametnega telefona Huawei nova Y90 v sredini obkrožena z ikonami, ki predstavljajo druge naprave, kot so pametni telefoni, zvočniki ali slušalke. Da ga povežete z želeno napravo, je dovolj, da povlečete in spustite njeno ikono na ikono pametnega telefona. Poleg tega je zagotovljena podpora za komunikacijsko storitev Huawei MeeTime, ki med drugim podpira HD-video klice z do 12 sodelujočimi . Klice lahko prenesete na televizijski sprejemnik Huawei Vision in uživate v izkušnji video konference na večjem zaslonu.

Za lažjo uporabo Huawei nova Y90 podpira preprost način. Ko ga aktivirate, je zaslonska slika domačega zaslona jedrnata z velikimi ikonami, pisavami in nastavitvami za glasnost zvoka. V običajnem prikazu pa so ravno tako omogočene kretnje s členki prstov, kar je med drugim postal priljubljen način zajema zaslonske slike.

Tako kot vsi novejši pametni telefoni Huaweia je tudi nova Y90 opremljen z mobilnimi storitvami HMS in trgovino AppGallery kot osrednjim virom za prenos in namestitev aplikacij. Poleg pomembnih in priljubljenih globalnih aplikacij, je ravno tako bogata ponudba lokalnih, ki ustrezajo raznolikim potrebam. Poleg tega trgovina AppGallery nudi varnostne ukrepe, vključno s pregledovanjem varnostnih ranljivosti, odkrivanjem uhajanja osebnih podatkov (skrb za zasebnost), zaznavanjem zlonamernega vedenja aplikacij in ročnim preverjanjem resničnosti navedb razvijalcev. Poleg tega je na voljo način za mladoletne, ki jih ščiti pred škodljivimi vplivi interneta.

Huawei nova Y90 vam bo prišel prav na vsakem potovanju. Če se želite zabavati, da vam čas hitreje mine, bo zaslon brez robov kot nalašč tako za igre kot za knjige, zmogljiva baterija pa bo zagotovila, da boste imeli toliko časa, kot ga potrebujete. In če ste voznik ali pripravljate načrt izleta, bo navigacija prikazana zelo jasno in berljivo.

Cena in razpoložljivost – Huawei nova Y90 je v Sloveniji na voljo v smaragdno zeleni, kristalno modri in polnočno črni barvi po priporočeni ceni 269 €. /LN/ Foto: press Huawei/