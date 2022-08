United Media slovenskim operaterjem svoje programe Sportkluba zdaj ponuja za 1,5 evra na mesec

Ljubljana, 9. avgust 2022 – Iz družbe United Media, v okviru katere posluje regionalni športni program Sportklub v Sloveniji, so sporočili, da so vsem slovenskim operaterjem minuli petek, 5. avgusta, poslali javno ponudbo za predvajanje svojih televizijskih programov, ki vključujejo mednarodna športna tekmovanja in vse najpomembnejše slovenske lige.

Ko so še zapisali v sporočilu za javnost, naj bi to storili zato, da bi ekskluzivne vsebine, ki jih prenaša Sportklub, naredili dostopnejše večjemu številu športnim navdušencem v Sloveniji, za kar so pripravili novo ugodnejšo ponudbo. In sicer vsem (se razume v prvi vrsti slovenskim operaterjem) ponujajo možnost, da se paket 11 HD programov Sportkluba uvrstijo v njihove programske sheme po ceni od 1,5 evra na mesec, namesto dosedanje, ki znaša 2,44 evra.

Ob tem dodajo, da v naslednjem obdobju pričakujejo več športnih dogodkov, med najbolj pričakovanimi pa je vsekakor tekma košarkarskih reprezentanc Slovenije in Srbije, 17. avgusta, zato operaterje pozivamo, naj razmislijo o novih pogojih in svojim uporabnikom omogočijo gledanje njihovega Sportkluba.

Kot pravijo se zavedajo tudi, da med državljani Slovenije vlada veliko zanimanje za nastope domačih športnikov. Zato, naj bi, po njihovem, Sportklub bil pravo mesto, kjer lahko spremljajo številna športna tekmovanja s slovensko reprezentanco – tako v košarki kot tudi nogometu.

Ob tem dodajo, da kot podjetje, ki postavlja interese gledalcev na prvo mesto, in v želji, da čim večjemu številu omogočimo ogled vrhunskih športnih dogodkov, so oblikovali navedeno promocijsko ponudbo, ki je na voljo vsem operaterjem v Sloveniji. S tem bodo uporabniki lahko spremljali vse prihodnje nastope slovenskih reprezentantov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v košarki, pa tudi samo svetovno prvenstvo 2023. SK prenaša tudi tekme slovenske nogometne reprezentance v Ligi narodov in kvalifikacije za prihodnji evropsko in svetovno prvenstvo ter EURO 2024 in EURO 2028. Gledalci lahko pričakujejo tudi tekme nogometne reprezentance Slovenije v Ligi narodov in kvalifikacijah za prihajajoče evropsko in svetovno prvenstvo, kot tudi EURO 2024 in EURO 2028.

Na Sportklubu bo mogoče spremljati tudi UEFA Ligo prvakov in Evropsko ligo, pa tudi tudi najmočnješa slovenska ligaška tekmovanja – Prvo ligo Telemach, košarkarsko, rokometno in odbojkarsko prvenstvo ter ostala tekmovanja slovenskih športnikov, ob tem pa tudi formulo 1, ATP in WTA teniške turnirje, Wimbledon, košarkarsko Evroligo …

Vsi programi Sportkluba, kot tudi vsa vsebina, je že zdaj na voljo vsakemu državljanu, ki želi spremljati vrhunski šport, in sicer z aktivacijo aplikacije EON (aplikacija EON ponuja operater Telemach), kjerkoli v Sloveniji, za uporabo pa je potreben le dostop do interneta.

Kot zapisano v uvodu je bila t.i. promocijska ponudba družbe United Media vsem operaterjem v Sloveniji poslana v petek, 5. avgusta, in velja do 30. septembra 2022.

In še to! Sportklub, s portfeljem 14 programov, je regionalna multimedijska platforma v okviru katere deluje tudi televizija ter regionalna športna spletna stran. Vsak mesec prenaša več od 1.000 vrhunskih športnih dogodkov in prikazuje ekskluzivne video vsebine, novice, intervjuje in strokovne analize.

Program Sportklub je del podjetja United Media, ki posluje v osmih državah jugovzhodne Evrope (pokriva tudi Sloveniji) in ima v svojem portfelju več od 55 televizij, 29 portalov, šest tiskanih izdaj in 5 radijskih postaj./LN/