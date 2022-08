Košarkarski spektakel Slovenija – Srbija si boste lahko ogledali le s pomočjo Telemachovih paketov EON in VEČ

Ljubljana, 12. avgust 2022 – Le še nekaj dni nas loči od težko pričakovanega spektakla, ki bo na sporedu prihodnjo sredo, 17. avgusta, ob 20.15, in sicer, ko bo na sporedu prijateljska tema, na kateri se bodo pomerili košarkarji Slovenije in Srbije. Vstopnice za spektakel v areni Stožice so že davno pošle, vsi tisti, ki so ostali praznih rok, pa si lahko dvoboj, ki ga bo ekskluzivno prenašal le Sportklub, ogledajo s pomočjo Telemachovih paketov EON in VEČ ter predplačniškega paketa EON, sporočajo iz Telemach.

Ob tem dodajajo, da Telemach v svojih priljubljenih paketih EON ponuja široko paleto programov, med katere sodijo tudi programi Sportklub, zato ljubitelji športa ne bodo zamudili predstave reprezentanc, ki se bosta srečali prvič po nepozabnem finalu Eurobasketa 2017, v katerem je slovenski izbrani vrsti uspel zgodovinski podvig. Dostop do aplikacije EON TV in s tem do programov Sportklub imajo tudi naročniki Telemachovih mobilnih storitev, in sicer vseh paketov družine VEČ. Medtem ko paket NAJVEČ že nekaj časa ponuja neomejeno komunikacijo, se mu je pred kratkim z neomejenim prenosom podatkov pridružil tudi paket ŠE VEČ, zato je ogled vsebin res brezskrben.

Sicer pa Telemach ponuja tudi predplačniški paket EON, ki je na voljo brez vezave in ni omejen na operaterja, kar pomeni, da ga lahko uporabljajo uporabniki vseh fiksnih in mobilnih operaterjev v Sloveniji. Predplačniški paketi so po ceni 14,50 evra za tri mesece na prodaj v Telemachovih poslovalnicah, na bencinskih servisih Petrol in OMV, v Big Bangu, trgovinah Spar in Tuš, spletni trgovini Shoppster in pri Woltu.

Z EON TV si torej lahko vsi športni navdušenci zagotovijo dostop do programov Sportkluba, kjer si bodo lahko ogledali tudi vse preostale pripravljalne tekme slovenske košarkarske reprezentance, tekme nogometne Prve lige Telemach, Ligo narodov, Ligo prvakov, Evropsko ligo in Konferenčno ligo, kvalifikacije za nogometno evropsko prvenstvo 2024 in svetovno prvenstvo 2026 ter EURO 2024 in EURO 2028. Uživali bodo lahko v tekmah svetovnega odbojkarskega prvenstva, ki ga bo konec avgusta in v začetku septembra delno gostila tudi Slovenija, prihodnje leto pa v bojih svetovnega košarkarskega prvenstva. Velik poudarek ostaja tudi na slovenskem športu, saj si bo poleg nogometnega državnega prvenstva moč ogledati tudi košarkarsko, rokometno in odbojkarsko ter pokalna tekmovanja. Ne gre pa pozabiti niti teniških turnirjev ATP in WTA, dirk formule 1, turnirjev v golfu, košarkarske Evrolige, NHL, NFL itd.

Zdaj veste! Saj res! K temu Telemachovemu sporočilu velja dodati da so iz družbe United Media, v okviru katere posluje regionalni športni program Sportklub v Sloveniji, v torek, 9. avgusta, sporočili, da so vsem slovenskim operaterjem minuli petek, 5. avgusta, poslali javno ponudbo za predvajanje svojih televizijskih programov, ki vključujejo mednarodna športna tekmovanja in vse najpomembnejše slovenske lige.

Ko so še zapisali v sporočilu za javnost, naj bi to storili zato, da bi ekskluzivne vsebine, ki jih prenaša Sportklub, naredili dostopnejše večjemu številu športnim navdušencem v Sloveniji, za kar so pripravili novo ugodnejšo ponudbo. In sicer vsem (se razume v prvi vrsti slovenskim operaterjem) ponujajo možnost, da se paket 11 HD programov Sportkluba uvrstijo v njihove programske sheme po ceni od 1,5 evra na mesec, namesto dosedanje, ki znaša 2,44 evra.

No, ne bomo omenjali, zakaj te tekme ne bo prenašala RTV Slovenija, ker bi nam odgovorili, da nimajo denarja za odkup pravic. Je pa seveda vaša naloga, da jim plačujete z zakonom določeno mesečno naročnino, ki znaša 12, 75 evrov. Za to nadomestilo pa vam ponudijo VELIKO programa. Težava je le ta, da k velikemu delu programa, ki ga predvaja RTV Slovenija dodano – PONOVITEV. /LN/ Foto: press Telemach