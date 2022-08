V več kot četrtini gospodinjstev v Sloveniji se je dohodek v zadnjih 12 mesecih zvišal, a povečal tudi delež gospodinjstev, ki imajo težave

Ljubljana, 14. avgust 2022 – Vse večji delež gospodinjstev je v opazovanih četrtletjih ocenil, da se je njihov dohodek v zadnjih 12 mesecih zvišal, a hkrati se je povečal tudi delež gospodinjstev, ki so imela težave z odplačili stroškov (stanovanjskih in nestanovanjskih kreditov, najemnine) ugotavlja analiza SURS.

Dohodek gospodinjstev višji predvsem zaradi socialnih prejemkov

Delež gospodinjstev, ki so ocenila, da se je njihov neto dohodek v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem zvišal, se je povečal – v 2. četrtletju 2022 je bilo takih gospodinjstev 28 %, kar je za 11 odstotnih točk več kot v 4. četrtletju 2021. Hkrati se je nekoliko zmanjšal (za 3 odstotne točke, na 10 %) delež gospodinjstev, pri katerih se je ta dohodek znižal.

V četrtini gospodinjstev (26 %) je bil glavni razlog za zvišanje dohodkov zvišanje socialnih prejemkov, v petini gospodinjstev (21 %) pa zvišanje plače. Glavni razlog za znižanje dohodka pa je bilo znižanje plače (v 18 % gospodinjstev), sledili so drugi razlogi (19 %).

V tretjini gospodinjstev (34 %), v katerih se je dohodek znižal, to ni vplivalo na življenjski standard gospodinjstva, preostala gospodinjstva pa so se prilagodila tako, da so zmanjšala izdatke (31 %) ali uporabila prihranke (17 %).

Delež gospodinjstev, ki so imela težave z odplačilom stroškov, višji

Nekaj manj kot petina gospodinjstev (18 %) je težko oz. zelo težko shajala s svojimi dohodki, na drugi strani pa je približno četrtina shajala lahko oz. zelo lahko. Nekaj več kot polovica gospodinjstev (54 %) bi si lahko privoščila nepričakovane izdatke v znesku 700 EUR.

V 2. četrtletju 2022 so se v primerjavi s 4. četrtletjem 2021 zvišali deleži gospodinjstev, ki so imela težave z odplačilom stanovanjskega kredita, nestanovanjskega kredita ali plačilom najemnine. Gospodinjstev, ki so v četrtletju pred anketiranjem stanovanjske stroške, kredit, hipoteko ali najemnino za stanovanje zaradi finančnih težav plačala z zamudo, je bilo 13 %.

Najbolj zadovoljni z medosebnimi odnosi, najmanj s finančnim stanjem gospodinjstva

Prebivalci so bili najbolj zadovoljni z medosebnimi odnosi (v 2. četrtletju 2022: ocena 7,7 na lestvici od 0 do 10), sledilo je splošno zadovoljstvo z življenjem (6,9), najmanj zadovoljni pa so bili s finančnim stanjem gospodinjstva (5,7). Povprečno zadovoljstvo se po četrtletjih ni bistveno spreminjalo.

Nekaj več kot petina prebivalcev izrazila visoko stopnjo zadovoljstva z medosebnimi odnosi in življenjem ter tudi s finančnim položajem gospodinjstva

V opazovanem obdobju sta dve tretjini prebivalcev izrazili visoko stopnjo zadovoljstva (ocena 8 ali več) z medosebnimi odnosi, nekaj manj kot polovica (47 %) z življenjem, 29 % pa s finančnim stanjem gospodinjstva. Na drugi strani pa je 11 % prebivalcev izrazilo nizko stopnjo zadovoljstva (ocena 2 ali manj) s finančnim stanjem gospodinjstva, 4 % z življenjem in 2 % z medosebnimi odnosi.

-Z vsemi tremi področji je visoko stopnjo zadovoljstva izrazilo 21 % prebivalcev, medtem ko je nizko stopnjo zadovoljstva izrazil manj kot odstotek (0,8 %) prebivalcev.

Več kot polovica prebivalcev srečna vsaj večino časa

V obdobju pred anketiranjem 45 % prebivalcev nikoli ni čutilo osamljenosti, 6 % pa jih je bilo osamljenih večino časa. Poleg tega je bilo 8 % prebivalcev srečnih ves čas, 48 % se jih je tako počutilo večino časa, 10 % pa redkokdaj./Vir: SURS/LN/