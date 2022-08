Covid-19: Lani medijska histerija, letos le Vitamin D, morska voda ter priporočila strokovnjakov brez ustreznih napotkov

Ljubljana, 15. avgust 2022 – Lani v tem času je Slovenijo obdajala medijska histerija, ker takratna »diktatorska« vlada ni pripravila ustreznih navodil za šole in ostali del prebivalstva, kako se bo treba obnašati v času jesenskega virusnega napada.

In sicer potem, ko se iz zasluženega počitka vrne večina utrujenih Slovencev in državljanov Slovenije iz svojih dopustov (tudi zelo okuženih držav) iz Hrvaške, BiH, Srbije in Kosova (zakaj večina od tam, ni treba posebej razlagati…). Seveda to velja tudi za vse tiste prebivalce Slovenije, ki so po pridobljenih – lanskih – turističnih bonih (te jim je omogočila prejšnja diktatorska vlada) le začeli spoznavati lepote države, v kateri živijo desetletja (v lastni 30 let), ki pa je večina ne pozna prav dobro.

Medtem, ko so omenjeni počitnikovali (nekateri pa doma tudi garali), so pristojni pripravljali kako ravnati in kaj sporočiti učencem, dijakom, študentom in njihovim vzgojiteljem, ter seveda tudi »delovnemu« ljudstvu, ko se omenjeni vrnejo iz »neokuženih držav« v »okuženo« Slovenijo.

Zato smo se potrudili in zbrali nekaj člankov iz lanskega leta, ko so mediji z vsem “tipkarskim orožjem” in izbranim besedičenjem napadali strokovno zdravstveno ekipo, ki je bila zadolžena za spremljanje covid-19 in pripravo jasnih navodil, da virus ne bi sesul vrtcev, šolstva in gospodarskega sistema.

Pred objavo člankov, ki jih omenjamo, naj spomnimo, kako so se na trepalnice postavljali, ker naj ne bi bilo nič urejeno, veleumni ravnatelji pod taktirko predsednika Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregorja Pečana. Pa znamenitega Branimirja – Branimirja Štruklja – predsednika sindikata šolnikov, ki je celo grozil ministrici Kustečevi in napadal vlado ter bentil, da ni nič pripravljeno, ko se šolarji in »zmatrani« učitelji vrnejo v šole. Celo več, grozil je z zapiranjem šol, če se stvari ne lotijo, seveda na način, da bi bilo tako, kot so hoteli oni. In kaj so hoteli! Hoteli so le, da pade vlada.

Seveda so tu bili še t. i. predstavniki »vseh« Slovencev, ki so se vozili s kolesi po Ljubljani (no, včasih jih je bilo nekaj tudi v ostalih mestih po Sloveniji) in »demokratično ubijali« Janšizem ter trdili, da jim policisti na njihovih neprijavljenih razgrajanjih po ljubljanskih ulicah in trgih ta krati človekove pravice. Tiste, ki jim omenjajo virus, pa bi bilo potrebno…te besede in poglede prenese besedni zaklad FB, zato jih mi ne bomo navajali.

In nato so prišle odrešilne volitve! Te so »pokopale« Janšiste in na oblast je prišla »svoboda«, natančneje stranka Gibanje Svoboda s priveskoma, stranko SD i Levico. Začelo se je svobodno plesati in potovati. Virus je spet poniknil v Hrvaško, BiH, Srbijo in Kosovo, manj po Sloveniji, ker ni bilo turističnih bonov, ki bi množično »popeljali« istega gori doli naokoli po Sloveniji.

Ob tem stanju, ko jih nihče ni motil, je v Slovenijo nastopilo veliko zaupanje državljanov, ki od volitev naprej plešejo in živijo svobodno. Veliko jih upošteva priporočila dr. Goloba (ni zdravnik, je predsednik vlade), ki sodržavljanom priporoča vitamin D in morsko vodo, rekoč, da je to učinkovito zdravilo proti covidu-19. Ob tem znameniti zdravilec dr. Golob omogoča napotka, kako naj vsi državljani pridejo do morske vode in Vitamina D (res je, da Vitamin D lahko kupite v lekarnah – 30 kapsul po 7,12 evra).

In zdaj, ko »naravna zdravila« dr. Robert Goloba proti covidu ne bodo več učinkovala, smo pogledali, kaj priporoča stroka, ki priporoča, in sicer, preko uradne strani NIJZ, to: »V trenutni epidemiološki situaciji prevladuje različica SARS-CoV-2, ki se naglo širi v vseh skupinah prebivalstva in pri večini obolelih ne povzroča težjega poteka, ki bi zahteval bolnišnično zdravljenje. Pomembno je, da se zaščiti ranljive skupine prebivalstva in s tem prepreči porast težje potekajočih oblik bolezni.

Priporočila za obvladovanje širjenja okužb s SARS-CoV-2 ne posegajo pomembno v vsakdanje življenje večine posameznikov, z njihovim izvajanjem pa lahko vsak zaščiti svoje zdravje in zdravje bližnjih.

Ob upoštevanju splošnih, že dobro poznanih priporočil, kot so vzdrževanje medosebne razdalje, pravilno umivanje rok, razkuževanje rok, izogibanje dotikanju obraza (oči, nosu in ust), higiena kihanja in kašlja ter učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov, posebej izpostavljamo tudi naslednja priporočila:

CEPLJENJE PROTI COVIDU-19

cepljenje je enostaven, varen in učinkovit ukrep za zaščito pred težko obliko covida-19

drugi poživitveni odmerek se trenutno priporoča predvsem za osebe s povečanim tveganjem za težji potek ( posebej ranljivi kronični bolniki ), oskrbovance domov za starejše in vse osebe, stare 80 let in več , priporočljiv pa je tudi za osebe stare 60 let in več

se trenutno priporoča predvsem za osebe s povečanim tveganjem za težji potek ( ), in vse osebe, stare , priporočljiv pa je tudi za osebe stare osebam, ki so prejele osnovno cepljenje, se za podaljšanje zaščite priporoča prvi poživitveni odmerek

osebam, ki še niso pristopile k cepljenju proti covid-19, svetujemo, da to storijo čimprej

Priporočila in navodila za cepljenje proti covidu-19 so na voljo na naslednji povezavi.

PRIPOROČILA GLEDE NOŠENJA MASK

uporaba maske je znak skrbi zase in za skupnost

nujna je uporaba maske v okoljih z večjim tveganjem za okužbo s SARS-CoV-2, v katerih se zadržujejo osebe iz ranljivih skupin (skupni zaprti prostori zdravstvenih ustanov in socialno varstvenih zavodov, vključno z domovi za starejše občane)

priporočena je dosledna uporaba maske osebam iz ranljivih skupin pri dejavnostih, kjer do oseb izven njihovega gospodinjstva ne morejo vzdrževati priporočene medosebne razdalje oz. se z njimi zadržujejo v skupnem zaprtem prostoru in tudi vsem osebam pri uporabi sredstev javnega prevoza in na zaprtih javnih mestih (npr. trgovine, trgovski centri, knjižnice, kinodvorane…)

priporočamo uporabo medicinske obrazne maske tipa IIR ali masko tipa FFP2/N95

pomembno je, da masko pravilno namestimo in odstranimo ter upoštevamo načelo ne-dotikanja maske med njeno uporabo, tesnjenje in čas nošenja maske

Dodatne informacije in pojasnila so na voljo na naslednji povezavi.

V PRIMERU ZNAKOV IN SIMPTOMOV OKUŽBE S SARS-COV-2 OSTANITE DOMA

če se pričnete slabo počutiti, postanete nahodni ali hripavi, občutite bolečine v žrelu, vas boli glava, mišice ali sklepi, izgubite vonj in okus ali si izmerite povišano telesno temperaturo, ostanite doma in za nadaljnja navodila pokličite izbranega osebnega ali dežurnega zdravnika

če imate možnost, se ob pojavu simptomov čim prej testirajte

v primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2, je pomembno, da ostanete doma, omejite stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevate priporočila za preprečevanje širjenja bolezni

Navodila za osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 so na voljo na naslednji povezavi.

Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2, so na voljo na naslednji povezavi.

Zaključek! Spet smo pri zapisanem v uvodu. In sicer tam, kako so v tem času, lani bili »delovni« mediji, ki so »pridno« objavljali, kako so nas tedanji nosilci oblasti in zdravstveni strokovnjaki maltretirali, da ne govorimo o poudarjanju nesposobnosti ministrice za šolstvo Simone Kustec.

Če boste kliknili na priložene povezave – povezane z delom (oni so ji hoteli naprtiti nedelo) ministrice Kustec leta 2021 – boste lahko prebrali, kako so jo obravnavali mediji, Štrukljev sindikat oceniti in zdaj vladajoča stranka Levica (izbrali smo le nekaj objav – veliko več ji je bilo).

In kako je zdaj? E, zdaj takšnih prispevkov ne boste našli. Logično, ne zato, ker Kustečeve ni več ampak zato, ker je demokracija, svoboda, in lahko plešemo – a vse boj s praznimi denarnicami.

