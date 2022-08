Tudi v novem šolskem letu številne aktivnosti za spodbujanje podjetniških kompetenc pri mladih

Ljubljana, 18. avgust 2022 – Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru programa MLADI že vrsto let izvaja različne aktivnosti, ki so usmerjene v razvoj podjetniških kompetenc šolarjev in dijakov ter zagotavljanje pogojev za njihov celovit podjetniški razvoj. V letošnjem šolskem letu bo sofinancirala izvajanje tovrstnih aktivnosti na kar 104 osnovnih in srednjih šolah po celotni Sloveniji, v katere naj bi se vključilo rekordno število mladih – preko 5200.

SPIRIT Slovenija, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je aprila letos objavil javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/2023. Na poziv se je odzvalo rekordno število osnovnih in srednjih šol, kar 110, zato je agencija prvotno razpisana sredstva v višini 250.000 EUR povečala na 409.200 EUR ter s tem omogočila izvedbo aktivnosti 104 prijavljenim šolam, ki so izpolnjevale pogoje.

Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Mladi se danes hitreje in z večjo lahkotnostjo odločajo za samostojno podjetniško pot, saj v tem vidijo priložnost, da se dokažejo in ohranijo določeno mero neodvisnosti, svobode in fleksibilnosti. Verjamem, da mnoge k tej odločitv spodbudi sodelovanje v programu Mladi, ki ga izvajamo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z izvajalsko institucijo SPIRIT Slovenija. Z različnimi aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru programa, mladi pridobijo znanje in veščine pomembne za podjetnost ter stik s poslovnim svetom, kar je bistveno za razvoj zavesti o podjetništvu kot gonilu gospodarskega razvoja.«

Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija: »Na SPIRIT Slovenija smo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo že pred več kot 10 leti prepoznali pomen spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. Zavedamo se, da je krepitev tovrstnih kompetenc pri mlajših generacijah ključnega pomena. Z veseljem ugotavljam, da rek Na mladih svet stoji resnično drži! To dokazujejo letošnje prijave osnovnih in srednjih šol na javni poziv, ki so popolnoma presegle naša pričakovanja, beležimo namreč kar 64 odstotni porast v primerjavi z lanskim letom, kar je izjemno!«

Preko javnega poziva so sofinancirane naslednje podjetniške aktivnosti za mlade: delavnice Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP) , na katerih udeleženci spoznajo temeljne mehke veščine podjetnosti, startup vikendi , kjer mladi razvijajo lastne ideje ali rešujejo izzive podjetij ali drugih organizacijin obšolske dejavnost i, kot so denimo podjetniški krožki, ki so namenjeni krepitvi kompetenc in pridobivanju konkretnih izkušenj ekip pri nadaljnjemu razvoju poslovnih idej. Najboljše ekipe mladih se prijavijo na nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI, ki ga skupaj organizirajo Primorski tehnološki park, SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenski podjetniški sklad.

V šolskem letu 2022/2023 bo na 104 osnovnih in srednjih šolah izvedenih 63 delavnic ZUIP, 76 startup vikendov in 36 obšolskih dejavnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. V aktivnosti bo vključeno več kot 5.200 mladih./LN/