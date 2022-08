Vlada pripravila posebni draginjski zakon za podjetja; OZS: Ukrepi za pomoč gospodarstvu ne bodo zadostni

Ljubljana, 18. avgust 2022 – Vlada je na današnji seji potrdila besedilo Predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo skupaj s predstavniki gospodarstva, na podlagi podatkov Svetovne banke ter pregleda ukrepov držav članic EU. Predlog zakona predvideva dovoljeno državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini. V ta namen bo država zagotovila 40 milijonov evrov.

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Z namenom zagotavljanja višje socialne varnosti socialno najbolj ranljivih skupin prebivalstva Republike Slovenije, predlagamo začasne ukrepe na področju socialne varnosti, ki bodo omilili posledice in vpliv visokih cen energentov in cen življenjskih potrebščin v času ogrevalne sezone.

Vlada je danes določila besedilo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog bo vlada Državnemu zboru Republike Slovenije poslala v obravnavo po nujnem postopku. Sprejem zakona je nujen, da se za vse reševalne sestave čimprej uredi povračilo stroškov, ki nastajajo ob sodelovanju na intervencijah, ko je zaradi obsega naravne nesreče aktiviran državni načrt zaščite in reševanja.

OZS: Ukrepi za pomoč gospodarstvu ne bodo zadostni – V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob tem ugotavljamo, da bi se morali kriteriji za dodelitev pomoči popraviti, da bi bilo do subvencij upravičenih več podjetij, obseg pomoči pa bi moral biti večji.

»Z nedavno sprejeto uredbo je vlada zagotovila pomoč malim odjemalcem, kar v OZS pozdravljamo. Vendar pa smo v OZS pričakovali, da bo vlada v podobnem obsegu pomagala tudi večjim odjemalcem. Kriterije bi bilo vsekakor treba popraviti, da bi pomoč dobilo večje število podjetij. Pričakujemo tudi, da vlada čim predstavi, na kakšen način bo podjetjem pomagala v prihodnjem letu. Podjetja namreč že sedaj prejemajo pogodbe za leto 2023 in planirajo svoje poslovanje. Ocenjujemo, da tak paket pomoči, kot je predviden v tem letu, ne bo zadostoval za preživetje podjetij v prihodnjem letu,« ob tem pojasnjuje Blaž Cvar, predsednik OZS.

V OZS opozarjamo, da je gospodarstvo zaradi energetske krize v težki situaciji. Številna podjetja se tako soočajo celo s 6-kratnim povišanjem cen električne energije. V OZS nas skrbijo tudi črnoglede napovedi za leto 2023. Upamo, da bo vlada držala obljubo in da bo shemo pomoči razširila ter s tem pomagala ohraniti podjetja in delovna mesta. Če ukrepi ne bodo zadostni, bo to zagotovo vodilo v stečaje številnih podjetij in izgubo delovnih mest. Temeljno vprašanje pa je, zakaj smo priča enormnemu višanju cen energentov. Prepričani smo tudi, da krize ne bomo rešili s subvencijami in varčevanjem z električno energijo./LN/