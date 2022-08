Sprejemanje prijav za tečaje osnovnih digitalnih veščin za »starčke in starke« prava farsa

Ljubljana, 19. avgust 2022 – Včeraj, 18. avgusta, izveden pristop prijav, ki so jih organizirali izbrani izvajalci (teh je bilo 19) po izboru vladne službe za digitalno preobrazbo, in sicer za tečaje osnovnih digitalnih veščin, je bila prava farsa in poniževanje ljudi. Najbolj je omenjena farsa bila vidna ob osebnih prijavah, kjer so pooblaščeni izvajalci že v tem delu “izobraževanja” dokazali svoje organizacijske “veščine”. Seveda pa tudi po telefonu in spletu, niso stvari potekale veliko bolje, le da ta pristop javnosti ni bil dostopen (kako jim je razpadal sistem prijav po spletu, smo posneli in ga hranimo, kot dokazni material).

In kako je stvar potekala? Potekala je tako, da se je 5000 »starčkov in stark«, ti so morali biti starejši od 55 let, moralo prijaviti na t. i. tečaje osnovnih digitalnih veščin, in sicer zato, da bi ti po opravljenem (vsaj) po 9 urah izobraževanja (pri izbranih izvajalcih s strani vladne službe za digitalno preobrazbo), bili deležni bona v vrednosti 150 evrov.

Ker je ob 600 tisoč upokojencih le 5000 dobilo možnost, da zagotovijo tečaj osnovnih digitalnih veščin – beri s tem tudi bon za 150 evrov (ker so vsi, ki so starejši od 55 let digitalno “neizobraženi” p. p.), so se ti digitalni “nesposobneži” morali gnesti na vpisnih mestih izbranih izvajalcev, da bi jih ti nato, če bi se jim uspelo vpisati, izobrazili (za 124 evrov plus DDV), kar bi jim nato zagotovilo bon 150 evrov.

A, ker se je bilo treba za tečaj prijaviti (kot že omenjeno: osebno, po telefonu ali spletu) so se ljudje, ki so to želeli storiti osebno, pač postavili na vpisana mesta izvajalcev, ki pa so vpise opravili po »naše«, torej neorganizirano, predvsem pa milo rečeno, ponižujoče za tam čakajoče ljudi.

In ker izvajalci niso bili ustrezno pripravljeni, je na nekaterih vpisnih mestih prihajalo tudi do velikega nezadovoljstva, seveda pri tistih ljudeh, ki so ostali brez možnosti prijave.

To se je seveda zgodilo zato, ker je bil prijavni sistem slabo organiziran, ob tem, da se je že vnaprej vedelo, da je 5000 možnih prijav neustrezna številka, saj je v Slovenji starejših od 55 let krepko čez 700 tisoč.

Drugače rečeno! Prijava množice zainteresiranih – osebna prijava (zelo slabo organizirano), po telefonu (praktično nedostopna) in spletu (strežniki so se zaradi količine prometa porušili – imamo posnet dokaz) pač ni bila prava rešitev za razmerja potenciala in ponudbe, kar bi nosilec, vladna služba za digitalno preobrazbo, moral vedeti. Ta (vladna služba za digitalno preobrazbo), da je šlo nekaj narobe, dokazuje z objavo na svoji spletni strani, kjer sporoča, da so pri enem od izvajalcev izobraževanj, gre za podjetje Smart Naris, celo zaznali nekatere nepravilnosti. “Zato bomo še danes pozvali Slovenski regionalno razvojni sklad kot skrbnika pogodb z izvajalci, da nemudoma začne postopek ugotavljanja morebitne kršitve pogodbe in skladno z ugotovitvami izvede morebiten odstop sodelovanja,” so še zapisali.

Če zaključimo! Sprejemanje prijav za 5000 tečajev osnovnih digitalnih veščin je bila prava farsa. Bolje rečeno poniževanje ljudi starih 55 let ali več.

In še to! Kot poroča RTV Slovenja je držav po zadnjih podatkih do 18. avgusta do 11. ure omogočila unovčene 99.594 digitalnih bonov za mlade »vse digitalno vešče« porabila že 14,05 milijona evrov. Skupaj dodeljen znesek za digitalne bone pa je 33,29 milijona evrov.

Za 5000 starejših od 55 let pa bo država odštela (gre predvsem za evropska sredstva), za izobraževanje 124 evrov plus DDV, torej 756.400 evrov in za 5000 bonov, po 150 evrov (upoštevati velja, da je v tem vračunan 22-odstotni DDV, ki se vrne v državno blagajno) 750.000 evrov, skupaj “izobraževanje” in boni 1,506.400 evrov.

Torej včerajšnji pristop prijav za izobraževanje (vseh 5000 tečajev je bilo že včeraj »razprodanih«), ki je bil izveden za čakajoče »starčke in starke« je še dokaz več, da ti v državi niso vredni veliko. Nič ne bi narobe zapisali, če bi zapisali NIČ. To dokazuje tudi vlaganje v njihovo digitalno preobrazijo, ki v skupni vrednosti, za te namene ta znaša skoranj 33.290.000 evrov, zanje namenja 4,52 odstotka vseh razpoložljivih sredstev.

In še opozorilo vsem, ki se vam je uspelo prijaviti, kljub godlji, povezani s prijavo na tečaj. Pazite! Podpisali ste izjavo, če se izobraževanju 5 dni pred njegovo izvedbo ne boste odpovedali, da vam lahko izvajalci zaračunajo za ne odpovedano udeležbo 124 evrov plus DDV – skupaj 151,28 evra. TO VELJA VEDETI!/Objavo pripravi: J.T./Foto: LN in Janez Platiše/