To soboto na ljubljanskem Pogačarjevem trgu – VEGAFEST 2022

Ljubljana, 19. avgust 2022 – To soboto, 20. avgusta, ob 10. uri, se bo na ljubljanskem Pogačarjevem trgu odvijal – VEGAFEST 2022. Ko sporočajo organizatorji, bo že 10. izvedba največjega veganskega dogodka v Sloveniji obiskovalcem ponudila zabavni in strokovni program. Organizatorji zagotavljajo, da bo VEGAFEST 2022 obiskovalcem, trajal bo vse tja 21.00 ure, ponudil ogromno možnosti, da bo prav vsak naše nekaj zase.



Na VEGAFEST 2022 prihaja tudi najmočnejši mož Nemčije in Guinnessov rekorder Patrik Baboumian. Nastopil bo na glavnem odru in kasneje izpeljal strokovno predavanje z naslovom »With strength and compassion«.





Med drugimi na glavnem odru s svojim glasom razveseljevala še Ditka, Jadranka Juras pa bo izbirala NAJ jed festivala. Na festival vega privržencev prihajat tudi hrvaški aktivist in raper IFEEL, ki bo zagotovo poskrbel za zelo nazoren nastop.

Organizirani bosta tudi dve kuharski delavnici s priznanima kuharicama. Skozi cel dan pa bodo potekala strokovna predavanja z zanimivimi tematikami.

Na dogodku se bo predstavilo približno 40 razstavljavcev, organizirane pa bodo tudi najrazličnejše delavnice za mlado in staro.





Torej zdaj veste, kaj so osnove letošnjega VEGAFESTA 2022. Zato organizatorji vabijo vse, da jim pomaga, skupaj z njimi ustvariti dogodek, ki bo še dolgo odmeval. No, tudi mi smo se odločili, da bomo skočili na ljubljanski Pogačarjev trg in pokukali, kaj se bo dogajalo na 10. veganskem dogodku v Sloveniji./LN/Foto – press: avtor Danijel Sušnik