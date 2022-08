V Gornji Radgoni svoja vrata odpira jubilejni 60. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra

Gornja Radgona, 20. avgusta – Na razstavišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni se, danes 20, avgusta trajal bo do 25. avgusta, začenja jubilejni 60. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na sejmu, ki bo odprt vsak dan med 9.00 in 18.00 uro se bo predstavilo 1750 razstavljavcev iz 31 držav.

Na sejmu bodo na ogled inovativne digitalne rešitve, najnovejše tehnologije in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme, semena, sadike, sredstva za nego živali in rastlin, oprema za živilsko predelavo in gastronomijo ter embalaža.

Bogat bo program kmetijskih gradenj ter urejanja vrtov in okolice, za pokušnjo in nakup pa tudi prehranske dobrote iz Slovenije in sveta.

Ob mednarodnem letu ribištva in ribogojstva so organizatorji Pomurskega sejma za partnerko izbrali Japonsko. Od tam prihaja več kot deset podjetij, ki bodo predstavila živila, stroje in seveda svoje tehnološke dosežke, ki bodo zagotovo vredni ogleda tudi za naše kmete, sadjarje, vrtnarje in ribiče.

Organizatorji sejma so za slavnostnega odpiralca in gosta, te njihove in naše izjemne sejemske prireditve, povabili predsednika države Boruta Pahorja.

In še podatki za obiskovalce – odpiralni čas in vstopnice

Odpiralni čas sejma za obiskovalce: 9.00 – 18.00

Cene enodnevnih vstopnic

• spletni nakup – predprodaja – 6,00€

• odrasli – 8,00 €

• upokojenci in starejši od 60 let – 7,00 €

• družinska vstopnica (2 odrasla in 4 otroci do 15 let) – 16 €

• učenci, dijaki, študentje – 5,00 €

• skupine nad 20 oseb – 6,00 €

• skupine nad 20 oseb (učenci, dijaki, študentje) – 4,00 €

Za otroke do 6 let in invalide na vozičkih s spremljevalcem ni vstopnine.

Parkiranje je brezplačno!

Ker bomo tudi mi tam, bomo po odvaritvi in ogledu Agre dodali še fotoreportažo./J.T./