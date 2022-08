SURS: Cene storitev pri proizvajalcih na četrtletni in letni ravni višje

Ljubljana, 21. avgust 2022 – Kot ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije (SURS) so cene v Sloveniji v primerjavi s 1. letošnjim četrtletjem zvišale za 3,2 %, v primerjavi z istim četrtletjem lani pa za kar 7,4 %.



Na četrtletni ravni najvišja rast cen v gostinstvu …

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 2. četrtletju 2022 za 3,2 % višje kot v četrtletju pred tem. Po posameznih dejavnostih so se cene najbolj zvišale v gostinstvu (za 7,3 %), sledila je dejavnost promet in skladiščenje (za 5,0 %). V poslovanju z nepremičninami so bile višje za 2,6 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 2,2 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 1,6 % ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 1,2 %.



… na letni ravni v dejavnosti promet in skladiščenje

V primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta so se cene storitev dvignile za 7,4 %, najbolj v dejavnosti promet in skladiščenje (za 12,3 %). Nekoliko manj so zrasle v gostinstvu (za 12,2 %) in v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 10,7 %).

Podražile so se tudi storitve v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 5,5 %), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,0 %) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,6 %)./Vir: SURS